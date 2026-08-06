Ahogamientos en verano

1. Cada verano conocemos casos de ahogamientos. ¿Cuál es el perfil más frecuente de las víctimas y cuáles son los errores que más se repiten tanto en niños como en adultos?

2. La prevención es la mejor herramienta. ¿Qué tres o cuatro consejos nunca deberían olvidarse antes de meternos en el agua, ya sea en una piscina, en la playa o en un río?

3. Si presenciamos un posible ahogamiento, los nervios pueden jugarnos una mala pasada. ¿Cuál es la forma correcta de actuar y qué errores debemos evitar para no poner en riesgo también nuestra vida?

4. Una vez que la persona ha sido sacada del agua, ¿qué debemos hacer mientras llegan los servicios de emergencia? ¿Cuándo hay que llamar al 112 y en qué casos es necesario iniciar maniobras de reanimación?

5. Para terminar, si tuviera que dejar un único mensaje a los oyentes antes de irse este verano a la playa o a la piscina, ¿cuál sería?