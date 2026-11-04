Todo preparado para la entrega de los Premios Literarios Ciudad de Alzira

Los Premios Literarios Ciutat d’Alzira tienen como objetivo el fomento de la cultura en valenciano a través de la literatura contemporánea.

Desde sus inicios en el año 1989 con el premio de Novela Ciutat d’Alzira hasta llegar a las ocho modalidades que lo componen en la actualidad, se ha consolidado como uno de los referentes más importantes dentro de los certámenes literarios en valenciano.

Este certamen no es solamente la entrega de premios literarios en sus distintas modalidades, sino que es toda una manifestación cultural que abastece desde conferencias hasta talleres, cursos y representaciones teatrales.

Este año, la gala se celebrará el viernes día 6 en el Gran Teatro y en la Gallera.

El concejal de cultura, Israel Pérez, ha estado en Más de Uno La Ribera.