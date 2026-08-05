Sumacàrcer restringe el acceso de vehículos a la partida del Franc para garantizar la seguridad de la población ante posibles emergencias

El Ayuntamiento de Sumacàrcer restringe temporalmente el acceso de vehículos a la partida del Franc durante los fines de semana hasta el 16 de agosto, ante la gran cantidad de vehículos que se concentra en esta zona durante los meses de verano.

La partida del Franc, situada junto a una de las principales zonas de baño del río Júcar, registra una elevada afluencia de visitantes durante los fines de semana. Las dimensiones del municipio, la estrechez de los accesos y la capacidad limitada de estacionamiento hacen que Sumacàrcer no pueda absorber con seguridad el volumen de vehículos que llega durante estas jornadas.

La medida se adopta después de que la Policía Local haya constatado una acumulación considerable de vehículos estacionados a la zona. En algunos puntos, los vehículos llegaban a impedir el paso del vehículo policial y podrían dificultar el acceso de mediados de mayor tamaño, como por ejemplo una ambulancia o un camión de bomberos.

Esta situación podría generar graves dificultades en la hora de poner en marcha los planes de actuación municipal ante un incendio forestal o cualquier otra contingencia. Además, podría impedir la llegada de los servicios de emergencia y complicar una posible evacuación de la zona o del casco urbano.

El alcalde de Sumacàrcer, David Pons, ha explicado que «nuestro municipio no puede absorber una cantidad tan elevada de vehículos sin poner en riesgo la seguridad. Si se produjera un incendio forestal que requiriera la evacuación de la población, tendríamos un grave problema si todos estos vehículos intentaron salir al mismo tiempo».

Pons ha añadido que «necesitamos mantener los accesos libres para garantizar la actuación de los servicios de emergencia y facilitar una evacuación rápida, segura y ordenada. Se trata de una medida preventiva que adoptamos con responsabilidad para proteger tanto el vecindario como las personas que nos visitan».

La restricción afecta exclusivamente la circulación de vehículos. Las personas podrán continuar accediendo a pie a la partida del Franc y a las zonas de baño con normalidad.

El Ayuntamiento pide especialmente a las personas propietarias de parcelas situadas en la zona que eviten acceder con vehículo durante el horario restringido y que planifiquen sus desplazamientos con antelación.

Como consecuencia del cierre del acceso, el sábado 8 de agosto, el ecoparque de Sumacàrcer abrirá excepcionalmente de 9.00 a 11.00 horas.

Desde el Ayuntamiento se pide comprensión y colaboración ante una medida temporal y preventiva que tiene como objetivo proteger la seguridad de las personas, garantizar el acceso de los servicios de emergencia y asegurar una respuesta adecuada ante cualquier contingencia.