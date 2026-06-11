Los retos de la citricultura actual se abordan en la Finca Sinyent de AVA en Polinyà

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y Grupo Henar Comunicación, con el patrocinio de Caudal y Santander, han organizado en la Finca Sinyent, la jornada ‘Retos del sector citrícola’, un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, investigadores, profesionales y agricultores para analizar los principales desafíos y oportunidades de la citricultura valenciana.

Tras la inauguración a cargo del secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el director de Grupo Henar Comunicación, Jesús López, el acto se ha iniciado con una mesa redonda sobre tecnología y profesionalización a cargo del director de producto e I+D+i de Caudal, Manuel Gómez; la directora Negocio Agroalimentario Santander España, Lorena Ruíz; y el secretario general de AVA-ASAJA, Juan Salvador Torres.

Los investigadores del IVIA, Alberto Urbaneja y María Ángeles Forner, han presentado el Proyecto Integrant, que hace hincapié en la lucha contra las plagas y enfermedades, como el HLB, y en las nuevas investigaciones sobre la adaptación al cambio climático.

La última mesa redonda ha abordado un tema tan sensible como el impacto de los acuerdos comerciales en la citricultura, especialmente los tratados de Sudáfrica, Egipto y ahora Mercosur. En este debate intervendrán Alejandro Aparicio, productor de naranja y mandarina; José María García Álvarez-Coque, catedrático de Universidad Politécnica de Valencia; Ernesto Fernández, director general de Industria y Cadena Agroalimentaria; y Celestino Recatalá, presidente de Intercitrus.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Ana García, directora de la Finca Sinyent de AVA en Polinyà de Xúquer.