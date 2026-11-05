Hoy queremos hablar de una novedad de AudioVisión que puede ayudar a muchas personas: un nuevo servicio de optometría a domicilio. Para conocerlo mejor, nos acompaña Cristian Talens, doctor en Optometría y Ciencias de la Visión y gerente de los centros de óptica AudioVisión.

Cristian, bienvenido. ¿En qué consiste este nuevo servicio?

Muchas gracias.

En AudioVisión queremos acercar la salud visual a las personas que tienen dificultades para desplazarse hasta una óptica. Por eso, hemos puesto en marcha un servicio de optometría a domicilio con el que nos desplazamos hasta el hogar para valorar las necesidades visuales de cada persona y ofrecerle asesoramiento profesional y personalizado.

¿A quién va dirigido especialmente?

Principalmente, a personas mayores, personas con movilidad reducida o personas dependientes que tienen dificultades para salir de casa.

A veces, algo tan cotidiano como acudir a una óptica para revisar la visión o renovar unas gafas puede convertirse en una complicación. Con este servicio queremos facilitarles las cosas, tanto a ellas como a sus familiares y cuidadores.

¿Y qué tipo de atención podéis ofrecer en el domicilio?

Podemos realizar pruebas optométricas, valorar la visión y estudiar qué soluciones ópticas pueden adaptarse mejor a las necesidades de cada persona. Además, podemos asesorar sobre las gafas que necesita y facilitar el proceso de adquisición de las mismas para que no tenga que desplazarse innecesariamente.

Nuestro objetivo es que las dificultades para desplazarse no sean un impedimento para cuidar de la salud visual.

¿Y cómo pueden solicitar este servicio las personas interesadas?

Es muy sencillo. Pueden ponerse en contacto con cualquiera de nuestros centros AudioVisión por nuestros canales o redes scoailes y nuestro equipo les informará sobre el servicio y cómo solicitarlo.

Cristian Talens, doctor en Optometría y gerente de AudioVisión. Muchas gracias por acompañarnos y por acercarnos esta iniciativa.

Muchas gracias a vosotros.