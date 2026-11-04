Montroi celebra este fin de semana la XXX edición de FIVAMEL

Montroy se prepara para celebrar una edición muy especial de FIVAMEL, la Feria Valenciana de la Miel, que este año alcanza sus 30 ediciones poniendo en valor la tradición apícola de este municipio de la Ribera Alta.

Del 6 al 8 de noviembre, la localidad se convertirá en un gran punto de encuentro para productores, profesionales y amantes de la miel.

Medio centenar de expositores ofrecerán una amplia variedad de mieles de azahar, romero, tomillo, espliego y milflores, además de polen, propóleo, cera, jalea real, artesanía y productos gastronómicos.

Uno de los grandes atractivos será el XXIX Concurso Nacional de Mieles, cuyos premios se entregarán el domingo 8 de noviembre, a las 13:30 horas, en la Plaça Espanya.

Las Jornadas Técnico-Apícolas, que se celebrarán el sábado, abordarán cuestiones como la innovación tecnológica aplicada a las colmenas y la producción de miel ecológica en parques naturales.

Tampoco faltarán las actividades culturales, el mercado artesano y el ambiente festivo que cada año llena de visitantes las calles de Montroy.

FIVAMEL es mucho más que una feria de la miel. Es una oportunidad para conocer de cerca el trabajo de nuestros apicultores, descubrir la calidad de las mieles de proximidad y recordar la importancia de las abejas para la biodiversidad y nuestro entorno natural.

Carles Galletero, organizador de la feria, nos lo ha contado todo.