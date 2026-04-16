Mitos y verdades de las dietas antes del verano

1. Antes del verano mucha gente busca perder peso rápido. ¿Cuál es el mayor error que comete la gente cuando intenta adelgazar en poco tiempo?

2. Uno de los mitos más extendidos es que eliminar los carbohidratos ayuda a adelgazar más rápido. ¿Qué hay de cierto en esto?

3. En los últimos años se habla mucho del ayuno intermitente. ¿Es una estrategia válida para todo el mundo?

4. En redes sociales vemos constantemente consejos de nutrición o alimentos “quemagrasas”. ¿Cómo distinguir información fiable?

5. Últimamente se habla mucho de medicamentos para adelgazar como Ozempic. ¿Qué debemos saber sobre ellos?

6. Con tanta información en internet y ahora con la inteligencia artificial, mucha gente busca dietas online. ¿Por qué sigue siendo importante el nutricionista?