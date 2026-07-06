Encías: el marco de tu sonrisa

Y ahora vamos un paso más allá… porque cuando hablamos de sonrisa, no todo son los dientes.

Hay una parte igual de importante, pero muchas veces olvidada: las encías.

¿Por qué son tan importantes las encías?

Porque cumplen dos funciones fundamentales.

La primera es la salud: protegen el soporte de los dientes.

Y la segunda es estética: son literalmente el marco de la sonrisa.

Igual que un cuadro necesita un buen marco para destacar, los dientes necesitan unas encías sanas para verse armónicos.

¿Qué ocurre cuando las encías no están sanas?

Las señales suelen ser bastante claras.

Enrojecimiento, inflamación, sangrado al cepillarse o incluso retracción.

Y todo esto no solo afecta a la salud, también cambia la estética de la sonrisa.

Los dientes pueden parecer más largos, la sonrisa pierde equilibrio y la armonía se rompe.

¿Qué relación tienen con la estética dental?

Total.

Una sonrisa bonita no depende únicamente del color o la forma de los dientes.

Depende del conjunto.

Dientes, encías y proporción.

Cuando las encías están sanas, firmes y bien integradas, la sonrisa se ve natural, equilibrada y mucho más estética… sin necesidad de grandes cambios.