El jueves se presenta en Alzira la nueva novela de José Luis Monroy "Los ríos nunca miran atrás"

El próximo jueves 14 de mayo, a las 18:30 horas, se presentará en la Biblioteca Municipal de Alzira la novela Los ríos nunca miran atrás, del escritor José Luis Monroy.

Se trata de un thriller policíaco ambientado en un entorno rural que se aleja de las localizaciones urbanas a las que acostumbran estas novelas y se introduce en un paisaje de campos y pueblos de Cáceres.

La trama nos presenta a un guardia civil a punto de la jubilación que recibe un misterioso paquete y se ve involucrado en una serie de asesinatos.

Según su autor, no se trata de una novela negra al uso, pues en realidad está escrita como un juego para tres: los lectores, que juegan a descubrir al culpable; el autor, que juega con los lectores para engancharlos a su historia; y el protagonista, que juega con ambos.