salud

Jornada de vacunación del adulto en atención primaria

Con José Vicente Gozalvo, Subdirector de Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Salud de la Ribera

Luis Méndez

La Ribera |

José Vicente Gozalvo

1. ¿Cuál es el objetivo de estas Jornadas Abiertas de Vacunación del Adulto en las distintas Zonas Básicas de Salud del Departamento de La Ribera? ¿En qué zonas básicas se van a realizar?

2. ¿Por qué es importante acercar la vacunación a la población adulta?

3. En relación con la vacuna frente al neumococo 20, ¿por qué se dirige específicamente a las personas de 75 años o más y qué beneficios aporta su administración?

4. En el caso de la vacuna frente al herpes zóster, ¿por qué se ha priorizado la inmunización en las cohortes de nacimiento seleccionadas y qué impacto tiene esta medida en la prevención de la enfermedad?

5. ¿Qué mensaje trasladaría a los adultos que aún dudan sobre la vacunación en estas edades y cómo pueden informarse los ciudadanos de la Ribera interesados en participar en estas jornadas?

6.- Papel de la Enfermería en las campañas

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