El Consorcio Ribera i Valldigna construye un nuevo centro de tratamiento de voluminosos

Estas son algunas de las afirmaciones que nos ha dejado Vicent Estruch, presidente del Consorcio Ribera i Valldigna.

*· Hablamos de residuos voluminosos para hacer referencia a residuos que recogemos en los ecoparques, como sofás, muebles y otros de mayor tamaño.

*· De hecho, los voluminosos son la tercera fracción en peso que tratamos (solo superada por los escombros y los residuos del contenedor gris). Son aproximadamente 17.000 toneladas anuales de residuos voluminosos: unos 50 kilos por cada vecino de la Ribera y la Valldigna.

*· Es una fracción difícil y cara de gestionar porque tiene una composición compleja: con la nueva planta podremos mejorar nuestra eficiencia en el tratamiento y aumentar lo que recuperamos y reutilizamos.

*· Con la nueva planta podremos recuperar más materiales: maderas, metales, cartón, aluminio y textil que podrán tener una segunda vida.

*· En definitiva, esta instalación nos permitirá seguir mejorando la eficiencia en el tratamiento de residuos, mejorar las cifras de recuperación y reducir los residuos que van al vertedero para cumplir con las objetivos europeos y seguir haciendo una gestión sostenible de los residuos.

*· Las obras están financiadas por la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España y los fondos europeos Next Generation que han aportado gran parte del importe: de los 12 millones de inversión total, nos han otorgado una ayuda de más de 9 millones.

*· Y también es importante destacar el papel de la Diputación de València. Hemos implantado una línea de separación de textil para recuperar este material de la fracción de resto y de voluminosos. Nos permitirá identificar y clasificar telas según su composición.

*· El textil es uno de los residuos que, si acaba en el contenedor gris, es prácticamente imposible de recuperar y casi siempre acaba en el vertedero. Así que este sistema nos hará reducir los residuos destinados a vertedero y recuperar telas de sofás, colchones y otros que se podrán reciclar y reutilizar.

*· Es importante destacar que esta es la primera fase. El objetivo es que el nuevo centro de tratamiento de voluminosos se amplíe con una línea específica de colchones, uno de los residuos más difíciles de reciclar por su composición. También estamos preparando otra línea para mejorar el tratamiento de escombros.

*· El nuevo centro de tratamiento también nos ayuda a consolidar la propuesta de concienciación del Complejo de Valorización de Residuos de Guadassuar: en el mismo lugar contamos con un ecoparque educativo, una planta de tratamiento con un circuito de visitas consolidado, un antiguo vertedero regenerado y ahora un centro de tratamiento de voluminosos.

*· Seguiremos apostando por instalaciones modernas y pioneras, para utilizar la tecnología más vanguardista disponible y seguir mejorando la eficiencia en la gestión de residuos.

*· Continuamos trabajando para conseguir el residuo cero y seguir trabajando por una economía más verde, sostenible y circular en nuestras comarcas.