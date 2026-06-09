Las amas de casa Tyrius celebran su fin de curso en Alzira con más de mil mujeres

La Asociación Tyrius Comunitat Valenciana celebró hace unos días su tradicional jornada anual de cierre de curso, una cita que reunió a más de 1.000 mujeres procedentes de asociaciones locales de toda la Comunitat Valenciana.

La jornada comenzó con una eucaristía celebrada en la Catedral de Valencia y continuó posteriormente con una comida de hermandad en la Sala Rex Natura de Alzira, donde las asistentes compartieron un espacio de encuentro, convivencia y reconocimiento al trabajo desarrollado durante el último año.

El acto contó con una importante representación institucional, con la asistencia de más de 25 alcaldes y alcaldesas de municipios en los que Tyrius desarrolla su actividad, así como consellers, conselleres y representantes de diferentes administraciones públicas.

Más allá de la celebración, el encuentro sirvió para poner en valor la labor que desempeña Tyrius. La asociación cuenta actualmente con presencia en más de 200 municipios en la Comunidad Valenciana, consolidándose como una de las entidades asociativas con mayor implantación territorial.

A través de su red de asociaciones locales, Tyrius impulsa actividades relacionadas con la igualdad, la formación, la salud, el envejecimiento activo, la participación social y la defensa de las personas consumidoras.

Durante el último curso, la entidad ha desarrollado además proyectos de integración social, acompañamiento a personas mayores, bienestar emocional y apoyo a colectivos especialmente vulnerables, reforzando su compromiso con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Desde Tyrius se agradeció la asistencia de todas las socias, autoridades y entidades colaboradoras que participaron en esta jornada, que volvió a demostrar la fortaleza de una organización integrada por miles de mujeres comprometidas con sus municipios y con la sociedad valenciana.

Con este encuentro, Tyrius pone el broche final a un nuevo curso de actividades y reafirma su compromiso de seguir trabajando en favor de las mujeres, las personas consumidoras y el bienestar de toda la ciudadanía valenciana.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con su presidenta en la Comunitat Valencian, la carcaixentina Eugenia Garrigues.