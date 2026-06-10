El alcalde de Algemesí estalla, "estamos hasta los ¨mismísimos¨ de los tipejos que solo se dedican a delinquir sin que la justicia los encierre"

Este el mensaje que el alcalde de Algemesí, ha publicado en sus redes sociales:

Estem farts i negar l'evidència del que passa al carrer des d'un despatx és una irresponsabilitat. El Govern d'Espanya ha d'actuar i deixar-se de bonismes i discursos ficticis. Açò no es pot aguantar.

Esta realidad está en todos los municipios. Y no, no es un problema de los municipios. Es un problema de seguridad pública a nivel estatal que acabará con un estallido social fruto del cansancio ciudadano.

Multirreincidencia, juzgados colapsados, prisiones llenas e inacción de quien gobierna, que sabe lo que está pasando y lo consiente.

No puede ser que detengamos un delincuente SIETE VECES por lo mismo y, no solo no entre en prisión, sino que lo sueltan a las pocas horas. Esto genera impotencia, frustración y cansancio, porque el trabajo de la Policía Local queda POR TIERRA.

Por eso en Algemesí sube la estadística de delincuencia. Porque cada detención in fraganti fruto del buen trabajo policial, suma en esa estadística. Y siempre son los mismos de forma reiterada.

No puede ser que un extranjero irregular delinca reiteradamente y no lo devuelven a su país de manera inmediata.

No puede ser que los municipios nos resignemos a la única esperanza de que el maleante se vaya a otro pueblo cuando se canse, sea nacional o extranjero. No tendría que ser la solución, porque el maleante seguirá delinquiendo en el municipio que sea.

Si es nacional, a la prisión.

Si es irregular, a su país.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con José Javier Sánchis.