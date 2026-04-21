El Hospital de Xátiva incorpora carritos de medicación informatizados en cada planta

El Hospital Universitario Lluís Alcanyís de Xàtiva ha incorporado la última tecnología para la administración segura de medicamentos en sus unidades de hospitalización.

De esta manera, con una inversión de más de 200.000 euros, el centro se ha dotado de una flota de 22 carros de medicación informatizados con tecnología de última generación. Con este moderno equipamiento el trabajo de suministrar las medicaciones a los pacientes ingresados adquiere un alto grado de seguridad y optimiza los tiempos, medicamentos y materiales empleados.

Con la puesta en marcha de un nuevo procedimiento de administración segura de medicamentos (ASME) el hospital se ha centrado en garantizar la calidad de los medicamentos y la seguridad de pacientes y profesionales, a la vez que se protege el medio ambiente.

En esta novedosa forma de trabajo se implica en equipo la totalidad de la plantilla de enfermería de planta, personal supervisor de planta y celador, así como a los profesionales de farmacia hospitalaria, bajo la coordinación de la dirección de enfermería y la dirección médica.

Cada profesional de enfermería dispone a su cargo de uno de estos carros informatizados durante su jornada. Desde el Servicio de Farmacia se suministran precargados con la medicación de cada paciente para esa jornada que almacena también medicación auxiliar y material para su administración. El carro está conectado en tiempo real por wifi al programa informático central y la historia clínica del paciente, de forma que registra con todo detalle la medicación que requiere cada paciente, su hora, cuando ha sido suministrada, incidencias, necesidades y todo lo que hasta ahora se realizaba de forma manual para el suministro de la medicación.

Los profesionales tienen así la seguridad de estar conectados en todo momento con la pauta de medicación prescrita en tiempo real, evita exceso de tiempos y duplicidad de tareas, lo que ofrece mayor seguridad al equipo profesional así como al paciente, dado que en todo momento la medicación está siendo controlada en conexión con la historia clínica y la prescripción establecida por el médico.

Control continuo de la calidad

Además de la seguridad en el suministro de medicaciones, este sistema permite hacer un control continuo de la calidad tanto de la medicación llamada “de botiquín” y el material fungible utilizado de forma que se optimizan estos productos y se reduce la producción de residuos por desechado de envases.

Desde la prescripción electrónica por el médico hasta la administración definitiva del medicamento, todo el proceso está controlado por un sistema informatizado que provee de alertas, y sistemas de chequeo que reducen al máximo el error humano evitando duplicidades y mejorando la calidad del trabajo en beneficio de la calidad asistencial.

Esta tecnología permite a cada profesional de enfermería llevar a cabo un estricto control de calidad de cada carro evitando interrupciones en el proceso de la administración segura y facilitando más alto grado de seguridad.

Los carros informatizados y su procedimiento anexo conllevan también un periodo de formación de los profesionales involucrados en administrar medicaciones que ya se ha llevado a cabo.

Este tipo de carro de medicación y su procedimiento está siendo utilizado ya en los hospitales de mayor capacidad asistencial y la experiencia reportada tanto por pacientes como por profesionales redunda en los indicadores de excelencia asistencial.

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En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Yolanda Orts, directora de enfermería del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent