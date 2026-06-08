El Hospital de la Ribera adquiere los terrenos y el futuro parking tendrá dos accessos

El Departamento de Salud de La Ribera ha dado hoy la bienvenida a 47 nuevos residentes que inician este año su formación sanitaria especializada.

La principal novedad de la convocatoria de 2026 es el incremento de plazas, justo el doble, de Medicina Familiar y Comunitaria, ya que pasan de 6 a 12 respecto al año anterior. Con estas incorporaciones, el departamento cuenta actualmente con 29 residentes en formación en esta especialidad.

Además, la promoción de este año incorpora como novedades una nueva plaza de Oncología Radioterápica y un segundo residente de Psiquiatría. Asimismo, el Hospital Universitario de la Ribera continúa siendo el único centro acreditado de la Comunitat Valenciana para la formación de especialistas en Geriatría.

Entre los médicos residentes incorporados, 12 se especializarán en Medicina Familiar y Comunitaria; dos en Anestesiología y Reanimación; dos en Radiodiagnóstico; dos en Pediatría; uno en Cirugía General y del Aparato Digestivo; dos en Cirugía Ortopédica y Traumatología; dos en Medicina Intensiva; dos en Medicina Interna; uno en Obstetricia y Ginecología; uno en Geriatría; uno en Oftalmología; dos en Psiquiatría; uno en Urología; uno en Análisis Clínicos; uno en Neurofisiología Clínica y uno en Oncología Radioterápica.

En cuanto a Enfermería, cuatro residentes se formarán en Enfermería Familiar y Comunitaria; cuatro en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona); dos en Enfermería de Salud Mental y uno en Enfermería Geriátrica. Asimismo, se han incorporado un residente de Psicología Clínica y un residente de Farmacia Hospitalaria.

Con estas nuevas incorporaciones, el Departamento de Salud de La Ribera cuenta actualmente con un total de 175 residentes en formación.

El Departamento de Salud de La Ribera incorporará también a su plantilla a 21 residentes que finalizan este año su periodo formativo, la cifra más alta de contratación de especialistas formados en el propio departamento registrada hasta la fecha.

Plan de Acciones Mejora Condiciones Psicosociales Urgencias

Por otra parte, la Dirección del departamento de Salud de La Ribera ha presentado al Comité de Seguridad y Salud Laboral un Plan de Acciones para la Mejora de las Condiciones Psicosociales del personal de Urgencias, elaborado a partir de la reciente Evaluación psicosocial” realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

El objetivo del plan es actuar sobre los factores de riesgo detectados, mejorar el bienestar y la satisfacción profesional de los trabajadores y contribuir a una mayor calidad asistencial.

La propuesta, trasladada los delegados de prevención de los representantes sindicales del Comité de Empresa y de la Junta de Personal incluye actuaciones en los ámbitos organizativo, formativo, asistencial, estructural y de apoyo emocional.

Parking con dos accesos

Por último, la gerente nos ha confirmado que ya han adquirido los terrenos del nuevo aparcamiento y que están manteniendo reuniones con Generalitat, Diputación y Ayuntamiento para dotarlo de dos accesos con dos rotondas; una por la carretera de Corbera, y la otra por el camino de acceso a Urgencias, que se ampliará para conseguir un flujo suficiente de vehículos.

Nuevos residente Hospital de la Ribera | HUR

Enhemos hablado de todo ello con, gerente del Departamento de Salud de la Ribera.