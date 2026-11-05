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Día Internacional de las Personas Cuidadoras

Con Oscar Más, Coordinador de enfermería del Centro de Salud Integrado de Cullera y Referente del Programa Cuidac en el Departamento de Salud de La Ribera

Luis Méndez

La Ribera |

Oscar Más
Oscar Más

¿A quiénes llamamos personas cuidadoras y qué tareas realizan habitualmente? ¿Por qué es importante reconocer su labor?

¿Qué dificultades suelen afrontar quienes cuidan de una persona dependiente, tanto en su vida diaria como en su bienestar físico y emocional?

¿Qué señales pueden indicar que una persona cuidadora está sobrecargada y necesita pedir ayuda?

¿Qué recursos o recomendaciones pueden ayudar a cuidar sin descuidar la propia salud? ¿A quién se puede acudir para pedir orientación?

¿Qué es el programa CUIDAC que se ha puesto en marcha en el Departamento de Salud de La Ribera y cómo puede ayudar a las personas cuidadoras? ¿Cómo pueden informarse o participar?

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