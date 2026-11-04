Cullera se promociona en Londres para afianzar el turismo británico fuera de temporada

Cullera participa estos días en la World Travel Market en Londres, una de las ferias vacacionales más importantes del mundo y que prevé alrededor de 50.000 asistentes. Se trata de una de las acciones de promoción turística de Visit Cullera que en este caso busca afianzar el turismo británico, principalmente fuera de temporada gracias a su oferta de patrimonio, naturaleza y gastronomía local que complementa el sol y playa, y que permite dar a conocer la diversidad de la oferta turística cullerenca así como establecer contactos con empresas, profesionales y organismos turísticos para la promoción del destino.

“El mercado inglés es el primer mercado emisor internacional de turistas hacia la Comunidad Valenciana y el tercero para Cullera, por detrás de Francia y Alemania. Por eso, queremos continuar ganando presencia en este mercado e incrementar el número de visitantes británicos que nos eligen como destino”, ha destacado el alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

Se trata, además, de un mercado especialmente interesante para la desestacionalización turística, puesto que muchos de sus visitantes “buscan destinos como el nuestro durante los meses más fríos del año”, ha remarcado Mayor, quien además ha incidido en que “este perfil encaja con la estrategia turística de Cullera, que apuesta por atraer visitantes a lo largo de todo el año”.

La ciudad ha desarrollado en la WTM una agenda profesional que ha incluido reuniones y encuentros con importantes empresas de comercialización de oferta turística, de escapadas en grupo, de distribución de alojamientos y servicios turísticos, de viajes adaptados a personas con discapacidad, gestoras de herramientas de datos, o de nuevas vías de difusión con prescriptores expertos en viajes y creadores de contenidos turísticos. Estos encuentros también facilitarán el contacto con el tejido turístico local.

Además, también se ha hecho una reunión con la Oficina Española de Londres para intercambiar información sobre el mercado británico y su evolución, tendencias y demandas actuales, y conocer las vías de posicionamiento para Cullera.

Actualmente, el visitante del Reino Unido es el tercer mercado emisor más importante para Cullera. Y con esta feria, Cullera tiene la oportunidad de seguir dando a conocer la ciudad más allá del turismo de sol y playa fuera de los meses de mayor afluencia, siente un destino mediterráneo muy completa con una oferta variada de patrimonio, naturaleza, ocio y gastronomía.