Almussafes, 50 años como motor industrial en la Ribera

Hola:
Em van a permetre els oïents que dedique les meues paraules de hui a un poble de la nostra comarca que va adquirir molt de protagonisme a nivell regional i nacional fa ara 50 anys.
Em referisc a Almussafes, una localitat de la Ribera Baixa –tot i que per a mi Ribera del Xúquer sols hi ha una- que, evidentment, ja existia en el mapa, però que es va fixar en el mapa de la indústria del nostre país en 1973 –quan es va anunciar oficialment la instal·lació d’una planta industrial que anava a suposar la creació de 8.000 llocs de treball directes i de al voltant de 14.000 indirectes en una primera fase. La inversió s’aproximava als 350 milions de dolars, uns 20.000 milions de les antigues pessetes i es va preveure una facturació anual de 50.000 milions de pessetes.
L’any 1976, concretament el 18 d’octubre, –ha fet ara mig segle- el rei Joan Carles I inaugurava la factoria. Eixe mateix dia començaren a eixir els primers vehicles fabricats en la planta, el primer dels quals –açò és una anècdota- va ser sortejat entre els treballadors de l’empresa.
En estos 50 anys Ford ha donat faena a milers de valencians, a gent de pràcticament la totalitat dels municips de la nostra comarca, i ha contribuit a crear riquesa. Almussafes ha passat dels vora 4000 habitants que tenia aleshores als més de 9.000 actuals. En 50 anys ha duplicat, per tant, la seua població.
El primer cotxe que va eixir de la factoria va ser el Ford Fiesta. Però en van seguir altres models, entre els quals recordem l’Escort, l’Orion, el Focus, el Kuga, el Mondeo i el Galaxy entre molts altres. Fins i tot la factoria arribà a produir un cotxe per a una altra marca: el Mazda2 a principis del 2000.
El creixement de la factoria alcançà el seu màxim històric l’any 2004 quan va produir al voltant de 449.000 vehicles. La planta es va consolidar com un dels centres de fabricació més rellevants de Ford en tot el continent europeu. Però quatre anys després arribà la crisi econòmica, la producció va caure, hi va haver necessitat d’ajustar la plantilla i la demanda baixà. La planta no es va rendir i poc a poc va anar recuperant-se gràcies a l’aposta de l’empresa per la factoria.
Cal assenyalar, no obstant, que en estos últimos anys la fàbrica d’Almussafes i totes les empreses proveïdores han viscut moments de tensió, amb nombrosos EREs i ERTEs.
A pesar de que les alarmes estaven enceses, la Ford d’Almussafes ha tornat a sobreviure i així s’ha anunciat la fabricació futura en la planta del model Bronco i un acord amb Geely per al futur que començarà a materialitzar-se l’any 2027.
Al fil de l’efemèrides l’alcalde d’Almussafes, Toni González, declarava no fa molt al diari Las Provincias que el gran repte de la localitat no és altre que que el poble seguisca sent sinònim d’indústria, ocupació i oportunitats. El futur de la factoria trascendix el municipi i repercutix en l’economia del conjunt de la nostra Comunitat.
I és que cada deu anys s’està amb “l’ai” en el cos. Ara, amb la gigafactoria de Cecotec la multinacional valenciana de l’electrodomèstic, que s’ha compromés a impulsar la implantació en el municipi d’una de les majors plantes de construcció industrialitzada d’Europa de la mà de l’experiència de l’empresa Casas InHaUS que ja compta amb una fàbrica de vivendes modulars en Almussafes el futur es presenta prometedor.
Es tracta d’una magnífica notícia, d’un baló d’oxigen, perquè el municipi no pot dependre únicament de l’automoció. Cal felicitar a Almussafes per estos darrers 50 anys i alegra-nos pel magnífic horitzó que l’espera si tot es desenrotlla com cal.