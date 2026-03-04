Vithas impulsa una ambiciosa transformación de los hospitales de Alicante basada en la especialización, complejidad y modernización

Los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar han reafirmado su compromiso con la excelencia sanitaria y la innovación tras la celebración de las II Jornadas de profesionales en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Alicante. El encuentro sirvió como escenario para presentar el Plan Director y el nuevo proyecto asistencial que marcará el rumbo de ambos centros durante los próximos años.

Como ha explicado Alejandro Cañamaque, director gerente de ambos centros, “el proyecto que hoy presentamos se basa en un modelo de red por niveles de complejidad, diseñado para que cada uno de nuestros centros realice aquello para lo que está mejor preparado”.

Vithas Alicante, un centro de alta complejidad

El proyecto asistencial ha sido presentado por la dra. Mª Jesús Cano, directora médica de Vithas en Alicante, y “se fundamenta en la mejora continua de la experiencia del paciente, la incorporación de tecnología de vanguardia y la consolidación de equipos médicos de alto desempeño”.

De este modo, como ha detallado Cano, “el Hospital Vithas Alicante se consolida como un referente de salud privada en la provincia, ofreciendo una cartera de servicios de alta complejidad. Entre sus capacidades clave, el centro dispone de un servicio de Urgencias de adultos operativo las 24 horas y una moderna área de Ingreso de adultos, complementada por una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que permite la atención de pacientes críticos con un enfoque humanizado”.

Además, el hospital “seguirá destacando por su especialización en técnicas mínimamente invasivas a través de sus unidades de Hemodinámica y Radiología Intervencionista, apoyadas por equipamiento tecnológico de vanguardia para el diagnóstico y tratamiento cardiovascular”.

Vithas Medimar, un centro de alta resolución y materno-infantil

Por su parte, “el Hospital Vithas Medimar de Alicante reforzará su compromiso con la salud familiar al incorporar servicios especializados de urgencias y hospitalización materno-infantil, garantizando una atención integral y segura para madres y niños”, ha detallado la doctora Cano.

Asimismo, ha añadido que “el centro contará además con un área de consultas externas para diversas especialidades quirúrgicas y médicas, así como servicios de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) y cirugías con ingreso programado”.

Un proyecto de futuro comprometido con los alicantinos

El acto ha contado con la presencia del director general de Vithas, el doctor Pedro Rico, el director corporativo de Asistencia, Calidad e Innovación, el Dr. David Baulenas y la directora territorial en el área Mediterránea, Victoria Verdú.

El Dr. Pedro Rico ha sido el encargado de dar la bienvenida al centenar de profesionales que han asistido y en su intervención ha puesto en valor “la sólida trayectoria de los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar y la alta cualificación de sus equipos médicos”. El Dr. Rico ha calificado de "ilusionante" el actual proceso de reforma y reordenación estratégica de ambos centros, un plan que busca especializar sus servicios y modernizar las instalaciones para consolidar el liderazgo del grupo en la sanidad privada de la provincia”.

Victoria Verdú, en su intervención, ha presentado el Plan Director en el que están inmersos ambos centros y que contempla una importante inversión “irá destinada a la remodelación de habitaciones, áreas quirúrgicas y zonas comunes a fin de dotar de mayor confort al paciente y al profesional”.

El Dr. David Baulenas, ha cerrado el acto asegurando que “con esta reordenación estratégica, Vithas reafirma su compromiso con la provincia de Alicante, apostando por un modelo de red asistencial que garantiza la máxima seguridad y eficiencia. La combinación de equipos médicos de alto desempeño y unas instalaciones modernizadas manteniendo a los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar a la vanguardia de la calidad asistencial en el arco mediterráneo”.