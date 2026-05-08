La Universidad de Alicante estrena su nueva página web hecha con sus propios recursos

La Universidad de Alicante (UA) ha puesto en marcha su nueva web, realizada íntegramente con personal y recursos propios. Los principales cambios se han realizado en los contenidos, que estarán centrados en la usabilidad.

La web ha sido presentada en un acto presidido por la rectora de la UA, Amparo Navarro y ha contado con la intervención del vicerrector de Transformación Digital, Rafael Molina, quien ha explicado los cambios de la web y ha agradecido la participación de todos los rectorados y el trabajo, en particular, del equipo interdisciplinar formado por María Martín, Carlos Guillem y Paula Núñez, de Comunicación; así como Cristina Palomares, Andrés Vallés y Paco Ferrández y su equipo de desarrolladores para Vualà, del Servicio de Informática, entre otros muchos que han hecho posible el nuevo diseño.

La rectora ha agradecido a todas las personas que han participado en el proceso para remodelar la web, que es “la puerta al exterior de la UA”. En este sentido, “la nueva web es una apuesta estratégica del equipo de dirección que se circunscribe al marco de la transformación digital, en la que, una vez más, nuestra universidad se vuelve a situar a la vanguardia”.

El amplio equipo que ha participado en la creación de la web | Universidad de Alicante

Rafael Molina ha destacado “la calidad de la actual web, de manera que los cambios se han realizado desde un enfoque evolutivo, no disruptivo en todas las áreas y reforzando los aspectos positivos”. A este respecto, el vicerrector ha explicado que “cuando nos planteamos hacer un cambio en la web mejorar la organización, hemos partido de una web que es una de las mejores de la universidad española en cuanto a cantidad de contenidos, en cuanto a la calidad de los contenidos, y en cuanto a accesibilidad”.

En este sentido, ha recordado que la UA “lleva muchos años trabajando para que su web sea cada vez más accesible, útil y fácil de utilizar para todas las personas” y ha argumentado que “muestra de ello es que actualmente es la web más accesible de la Administración, con una valoración de 10 en accesibilidad”. El vicerrector ha indicado que “este resultado no es casualidad: es fruto del trabajo diario de cientos de personas que publican contenidos, revisan sus páginas y corrigen posibles errores” y “en este punto no vamos a dar un paso atrás”.

Uno de los cambios más destacados de la nueva web, que entrará en funcionamiento a las 17:00 horas de este martes, es que en la página frontal “los contenidos no están asociados a las estructuras organizativas sino al interés de los usuarios finales”, aunque también se mantiene el acceso a las estructuras organizativas. En concreto hay cuatro nuevos menús, consensuados con vicerrectorados, unidades y servicios: Conoce la UA; Estudia; I+D+i; internacional, áreas que se corresponden con los contenidos más buscados.

Igualmente, ha apuntado que la nueva web “establece criterios comunes para que todo el contenido sea homogéneo, con unidad de estilo, unidad de criterios para facilitar la navegación y consenso con distintas unidades y servicios y con los diferentes vicerrectorados”.

“Lo que planteamos es una mejora continua hacia una nueva versión”, ha señalado Molina, quien ha precisado que “los cambios se harán de forma gradual, en el frontal y en las de primer nivel, es un buen número de páginas adaptadas a esa nueva filosofía, pero hay miles y será un proceso paulatino y algo más largo”.