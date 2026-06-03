Transportes envía al ayuntamiento de Alicante y a la Generalitat el borrador del nuevo convenio para el Parque Central

El Ministerio de Transportes ha enviado al Ayuntamiento de Alicante y a la Generalitat Valenciana la propuesta de convenio del futuro Parque Central de la capital alicantina.

Así lo ha indicado este miércoles el ministro Óscar Puente en una publicación en su perfil de la red social X, donde ha explicado que se ha remitido esa propuesta para que el parque "sea una realidad". "Cumplimos el objetivo: cambiar una cicatriz urbana, por el pulmón verde que los alicantinos merecen", ha apuntado.

En otra publicación, ha subrayado que se avanza, así, "en el acuerdo presentado en abril con un convenio que prevé una inversión global de 347 millones", y ha detallado: "A continuación ya elaboraremos un estudio informativo para desarrollar el futuro Parque Central de Alicante".

La comisión técnica y de seguimiento de la sociedad Avant, en la que están representadas las tres administraciones involucradas en el desarrollo del futuro parque, que son Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno, fijó el 10 de junio como fecha en la que se presentará y evaluará el borrador de convenio, que será elaborado por Adif y que deberá ser ratificado por las tres administraciones. En ese documento se definirán "plazos" y la distribución de los "importes" de la inversión, según explicaron fuentes municipales el pasado 24 de abril en un comunicado.

El pasado 13 de abril, Puente desgranó detalles del futuro Parque Central en un acto celebrado en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante donde también participaron el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala.

En esa presentación, se trasladó que la infraestructura tendría una inversión estimada de 420 millones y que se contemplaba una "integración ferroviaria", sustentada en la instalación de cubiertas sobre vías de tren en su cota actual. Las tres administraciones implicadas alcanzaron siete acuerdos, aunque no se concretaron plazos de ejecución.

Reacciones

Por su parte, la portavoz del PSOE en el consistorio alicantino, Ana Barceló, ha valorado "muy positivamente" el "envío por parte del Ministerio de Transportes del borrador de convenio para el desarrollo del Parque Central de Alicante", al considerar que supone "un avance concreto y decisivo para desbloquear uno de los grandes proyectos estratégicos que necesita la ciudad", detalla el grupo socialista en un comunicado.

"El Gobierno de España vuelve a demostrar con hechos su compromiso con Alicante, poniendo sobre la mesa una propuesta concreta, financiación y una hoja de ruta para hacer realidad el Parque Central", ha indicado Barceló.

Y ha afirmado: "Estamos hablando de una actuación clave para coser barrios, ganar espacios verdes y transformar urbanísticamente Alicante para las próximas décadas. Ahora es el momento de que el Ayuntamiento y la Generalitat trabajen con responsabilidad y altura de miras para que este proyecto histórico pueda avanzar cuanto antes".

Asimismo, ha recalcado que desde el grupo municipal socialista van a seguir "manteniendo contacto con los colectivos vecinales y entidades implicadas para recoger propuestas y aportaciones de cara al futuro desarrollo pormenorizado del proyecto".