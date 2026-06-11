Los trabajadores de la limpieza anuncian huelga el 24 y el 25 de junio coincidiendo con la noche del cremà

El comité de empresa de Netial, adjudicataria del servicio de limpieza en la ciudad de Alicante, ha acordado por unanimidad convocar huelga para el 24 y 25 de junio, coincidiendo con el final de las fiestas de Fogueres de Sant Joan, según fuentes de este órgano de representación de trabajadores consultadas por Europa Press.

En concreto, ha trasladado que el "conflicto" se sustenta en diferentes puntos, como un "incumplimiento de periodos de descanso semanal", un "fraude en la retribución de horas extras", una "negativa injustificada de la empresa a facilitar a la representación de los trabajadores el listado de beneficiarios del premio de puntualidad" y una "modificación sustancial de las condiciones de trabajo, coacciones a trabajadores y vulneración del derecho a la desconexión digital".

También en otros como un "ocultamiento de enfermedad profesional como enfermedad común", un "fraude de ley en el reconocimiento de categorías o grupos profesionales y especialidades", una "vulneración de la libertad sindical" y un "deterioro de las instalaciones de la empresa", ha apuntado el comité.

El año pasado, los paros de personal del servicio de limpieza y recogida de residuos que en un primer momento se anunciaron para el 16 y 17 de junio y a partir del día 25 de forma indefinida quedaron finalmente desconvocados después de que se alcanzara un acuerdo.

El ayuntamiento anuncia prontas mejoras

Tras conocerse el anuncio de huelga, que, según el comité de empresa, comenzará en la noche del 23 al 24, a partir de las 00.00 horas, desde el equipo de gobierno municipal del alcalde Luis Barcala, han indicado que la tercera modificación del contrato de limpieza "ya está en su fase final de tramitación", con la previsión de que "a finales de mes esté aprobada con todas las mejoras del servicio ya anunciadas en su día y comunicadas al comité de empresa".

Precisamente, el Ayuntamiento de Alicante ha indicado este jueves que junto a Netial desplegará "todo su potencial del 18 al 30 de junio en el mayor operativo del año para que la ciudad ofrezca su mejor imagen durante las fiestas de Fogueres de Sant Joan". Mientras tanto, desde la oposición han surgido voces críticas con la gestión municipal.

El dispositivo especial

Al tiempo que los trabajadores anunciaban esta huelga, el consistorio anunciaba que "el Ayuntamiento de Alicante y Netial, la empresa concesionaria del servicio de Limpieza Urbana y Recogida de Residuos, despliegan todo su potencial del 18 al 30 de junio en el mayor operativo del año para que la ciudad ofrezca su mejor imagen durante las fiestas de Fogueres de Sant Joan".

Para ello, ha explicado que "han diseñado un operativo especial para hacer frente al incremento de actividad que registrará la ciudad durante las fiestas del fuego que incorporará a más de 110 trabajadores adicionales al servicio ordinario, con el fin de mantener en condiciones óptimas los espacios públicos, tanto en el casco urbano como en las playas y, de forma singular, el día de la Cremà".

Alemañ ha resaltado "el esfuerzo tanto de los servicios municipales de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos como de la empresa concesionaria Netial para afrontar el gran reto de mantener la ciudad en las mejores condiciones durante casi dos semanas desplegando el mayor operativo del año, implantado sistemas como la recogida puerta a puerta en 'racós' y barracas, gracias al apoyo y colaboración de las comisiones y los responsables de la restauración en estos recintos fogueriles que permite reducir la presencia de contenedores en las calles".

El edil también ha pedido "colaboración ciudadana al desplazarse muchas islas de contenedores de residuos por la instalación de recintos fogueriles". "En estos días de fiestas muchos vecinos verán modificada la situación de los contendores de sus calles debido a las distintas instalaciones fogueriles, por los que solicitamos de su colaboración para que estos días busquen los contenedores más cercanos para depositar sus residuos. Finalizadas las fiestas, en la semana posterior de las Hogueras, se recuperará la normalidad devolviéndose los contenedores a sus lugares habituales", ha precisado.

Según el Ayuntamiento de Alicante, para la noche del 23 de junio, coincidiendo con la celebración de Sant Joan, "se desplegará un operativo específico integrado por cinco camiones, cinco palas cargadoras y una treintena de operarios destinados a actuar en las zonas con mayor concentración de personas".

Asimismo, la Nit de la Cremà contará con "el mayor despliegue de todo el dispositivo", con "un total de 113 trabajadores y 52 vehículos" que "participarán en las labores de retirada de restos y acondicionamiento de las calles". Entre los medios que se movilizarán, el consistorio ha destacado "36 camiones y 15 palas, con el objetivo de que la ciudad recupere la normalidad antes del amanecer".