Trabajadores de los centros socio comunitarios de Alicante vuelven a protestar por el retraso en el abono de sus complementos

Los sindicatos CSIF, UGT, Comisiones Obreras e Intersindical Valenciana han celebrado esta mañana una nueva concentración, esta vez ante los servicios Territoriales de la Consellería de Servicios Sociales, en la calle del Teatro. Se trata de otra protesta por la situación que atraviesan los 150 trabajadores de las 10 residencias y centros socio-comunitarios tanto de mayores, menores y personas con discapacidad de la provincia. Una situación que no se da en Valencia y Castellón.

Hablamos de retrasos sistemáticos de hasta ocho meses en el cobro de los complementos o “nominillas” y la falta de personal por bajas que no se cubren y el consecuente agotamiento físico y mental de muchos empleados. Según estimaciones de los sindicatos, los empleados tienen pendiente de cobrar una media de 1.500 euros por cabeza cuando se vuelcan en su labor. Una situación que se da desde hace 12 años. Gerónimo Martínez, delegado de Prevención de Comisiones Obreras País Valenciá.

Gerónimo Martínez Rubio, delegado de prevención de CC OO-PV

Y el problema principal es el servicio de nóminas de la dirección territorial. Poco personal, servicios informáticos anticuados y mala organización y gestión. Comisiones Obreras también ha querido mostrar su apoyo a estos trabajadores, que están angustiados; ha precisado Gerónimo Martínez.

Los sindicatos advierten de que las movilizaciones continuarán hasta que la situación se normalice. angustiosa