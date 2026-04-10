Termina con éxito la tradicional prueba de llaves del camarín de la Santa Faz

Las concejalas del Ayuntamiento de Alicante, Cristina García y Begoña León han expresado su emoción, después de realizar con éxito la Prueba de Llaves en el camarín del monasterio de la Santa Faz. El protocolo de apertura del camarín data de 1669, bajo el reinado de Carlos II.

Cristina García.- Sindica de la Santa Faz | Ayuntamiento de Alicante

Cristina García, concejala de Infraestructuras, ha afirmado que “he asumido esta responsabilidad con orgullo y gratitud. No, como un reconocimiento personal; sí, en calidad de representante de toda una ciudad que siente, vive y honra esta tradición alicantina. Mis manos y mi voz, en esta Prueba de Llaves, no han sido las mías. Lo hemos hecho todos juntos. Cada persona que siente lo que es la Santa Faz, lo ha hecho a través de mi persona".

Begoña León.- Sindica de la Santa Faz | Ayuntamiento de Alicante

Begoña León, concejala de Bienestar Social, ha señalado que “es un regalo. Experimento gratitud, emoción y un honor con tintes de responsabilidad, por mi doble condición de alicantina y devota de la Santa Faz. Con este acto se ve cumplida una ilusión de muchos años desde la fe y la devoción. Espero, con muchísimo respeto, poder seguir con la tradición y recorrer este año con mucho cariño el camino que lleva hasta el camarín donde se custodia la Santa Faz y poder extraerla".

Las concejalas síndicas han abierto la hornacina donde se guarda la Sagrada Reliquia situada en el camarín con las dos llaves que están en posesión del Ayuntamiento de Alicante. El capellán Miguel Ángel Cremades lo ha hecho con las dos que se guardan en el Monasterio de la Santa Faz. El protocolo de apertura del camarín data de 1669, bajo el reinado de Carlos II.Lidia María Baeza, secretaria en funciones del Pleno del Ayuntamiento, y los síndicos custodios, José Espadero y el marqués de Lacy, han estado presentes para dar testimonio de la extracción de la Reliquia.

Los síndicos en 2025 fueron los concejales Ana Poquet y Julio Calero. Un año antes, Cristina Cutanda y Nayma Beldjilali. Y en 2023, Mari Carmen Sánchez y Lidia López.