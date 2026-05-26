El Teatro Principal trae a Alicante 'El Fantasma de la Ópera' en su temporada de otoño

Beret, El Fantasma de la Ópera, Candela Peña y Secun de la Rosa, La Flauta Mágica y Madama Butterfly, Circarte, espectáculos de humor y una nueva edición de Kids&Stories suben a las tablas del Teatro Principal.

La presentación del avance de la programación de verano y otoño, que suma 44 espectáculos y rebasa el centenar en la temporada completa, la han presentado este lunes la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, el director general de Cultura, Ignacio Prieto, la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, y la subdirectora del Teatro Principal, María Dolores Padilla.

Beldjilali ha destacado "la variedad y la calidad de la programación del Teatro Principal que esperamos que, tal y como ha sucedido estos últimos años, vuelva a ser un éxito de público y acerque a personas de todas las edades al mundo de la escena". Además, la edil ha agradecido a María Dolores Padilla "su labor y compromiso al frente del Teatro Principal que permite que Alicante forme parte del circuito nacional y sea un destino al que las compañías y los artistas quieren venir cada temporada".

Padilla ha manifestado que invita a los alicantinos a “sumergirse en nuestra programación, a explorar cada propuesta y a elegir entre todas ellas las que más les guste. Hemos seleccionado las mejores producciones del panorama nacional y las mejores giras internacionales”.

Además, ha informado de las cifras del Teatro Principal en 2025, que ha alcanzado los 111.545 espectadores batiendo un nuevo récord al suponer un incremento del 3,25% con respecto a 2024. Y ha duplicado los espectadores desde 2018 en que se registraron 52.691.

La secretaria autonómica ha manifestado que “desde la Conselleria de Cultura reiteramos nuestro apoyo a este espacio que es parte fundamental de la sociedad alicantina, que mantiene la excelencia y fortalece el tejido cultural valenciano. Pero también un espacio que representa la colaboración institucional, el compromiso con la cultura como entretenimiento, pero también como espacio de reflexión y pensamiento crítico”.

"El Teatro Principal de Alicante es esencial para las artes escénicas y la música manteniendo una programación diversa, accesible y de calidad, que combina grandes producciones con nuevas propuestas, tradición y contemporaneidad, y que sitúa a Alicante dentro de los grandes circuitos culturales de nuestro país”, ha añadido.

Por su parte, el director general de Cultura ha señalado que "desde la Conselleria de Cultura queremos reconocer y respaldar el compromiso de este espacio con las artes escénicas y la música y el trabajo de todo el equipo del teatro, así como la colaboración institucional que hace posible una programación estable, ambiciosa y de calidad. El Teatro Principal es mucho más que un escenario, es un referente cultural de la ciudad, un espacio vivo y un punto de encuentro entre artistas y el público alicantino”.

Programación

El Teatro Principal de Alicante | Juan Carlos Fresneda/Onda Cero Alicante

El Teatro Principal presenta espectáculos de ópera, ballet, musical, espectáculos infantiles, teatro, música, circo y humor. También una nueva edición de Kids&Stories, iniciativa para los más pequeños con cuentos en inglés.

Sábado 4 de julio.- “Peña + Peña” con Candela Peña y Secun de la Rosa, un show único e impredecible.

Viernes 10 de julio.- La Tía Visantica presenta “Això Faltava” Especial Fogueres.

Sábado 11 de julio.- "Escocía” con Txabi Franquesa.

Viernes 17 de julio.- “Perdido en los 80”, monólogo de humor de Diego Sánchez.

Sábado 18 de julio.- “Ghibli Tributo” de la mano de Veladas.

Viernes 24 de julio.- Andreu Casanova con “Tinder Sorpresa”.

Sábado 25 de julio.- Ballet con “Stars Gala”, que reúne a grandes estrellas internacionales.

El viernes 2 de octubre empieza la temporada de otoño con el estreno nacional de la obra “La Partenaire”, de Fernando Schmidt. Con dirección de Pepa Gamboa y con Cristina Medina en el elenco.

El sábado 3 de octubre llega la obra “Gigante”, de Mark Rosenblatt. Con dirección de Josep Maria Mestres y con Josep Maria Pou, Victòria Pagès, Pep Planas, Clàudia Benito, Aida Llop y Enric Arquimbau en el elenco.

El domingo 4 de octubre vuelve la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante en concierto.

Del jueves 8 al domingo 18 de octubre vuelve La Cubana con “La Cuisine de ma cousine”.

El jueves 22 de octubre llega Pilar Jurado en “Callas by Pilar Jurado”.

El viernes 23 de octubre la obra “Panorama desde el puente”, de Arthur Miller. Con dirección de Javier Molina y con José Luis García-Pérez, María Adánez, Ana Garcés, Pablo Béjar, Rodrigo Poisón, Francesc Galcerán, Manuel de Andrés y Pedro Orenes.

El sábado 24 de octubre regresa el humor con Dani Mateo, que presenta “¿Por qué no te callas?”.

El domingo 25 de octubre vuelve la Gran Gala de circo 17º Festival de circo Circarte.

El 27 de octubre llega la ópera “La Flauta Mágica”, de W.A. Mozart con Opera 2001.

El 28 de octubre Beret presenta “Lo bello y lo roto”.

Un año más vuelve una nueva edición de A Meeting With The Blues. El jueves 29 de octubre con Sheryl Youngblood Blues Band en concierto.

El viernes 30 de octubre Martita de Graná, Patricia Espejo y Antonia Triviño nos traen el show “Cómicas”.

El 31 de octubre llega la obra “Crónica del rey pasmado”, de Gonzalo Torrente Ballester. Con dirección de Cándido Pazó y con Anxo Outumuro, María Roja, Toni Salgado, Antonio Mourelos, Santi Prego, Nacho Castaño y Cristina Andrade en el elenco.

El lunes 2 de noviembre el ballet “El Corsario” con el Ballet de Kiev.

El jueves 5 de noviembre llega “Madama Butterfly”, de Giacomo Puccini.

El viernes 6 de noviembre David Suárez presenta “Humor blanco”.

Los días 7 y 8 de noviembre se presenta la obra “El hijo de la cómica”, de Fernando Fernán-Gómez. Con dirección de José Sacristán y con José Sacristán en el elenco.

Más humor el 13 de noviembre con J.J. Vaquero que presenta su nuevo show.

El 15 de noviembre vuelve CantaJuego con “Yo quiero ser”.

Del jueves 19 de noviembre al domingo 6 de diciembre se representa el musical “El Fantasma de la Ópera”.

El jueves 10 de diciembre el concierto “Techno Pop” cierra el avance de la programación.

Las entradas ya están disponibles en los canales habituales del Teatro Principal de Alicante. En Taquilla en horario de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas y en la web: www.teatroprincipaldealicante.com.