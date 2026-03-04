Siete personas resultan afectadas por inhalación de humo durante un incendio en la avenida de Alfonso el Sabio

Un fuego originado al prenderse una bolsa de basura ha causado un incendio en el número 1 de la avenida Alfonso El Sabio, en el centro de Alicante, con cuatro atendidos por inhalación de humos.

Según la policía local, el fuego se declaró poco después de las 21.00 horas en el primer piso del edificio y se propagó al segundo, tercero y cuarto a través de unos postes de madera que comunican los pisos, lo que obligó a desalojar a los inquilinos de las viviendas 4º. D y 4º. B.

Cuatro personas han sido atendidas por inhalación y dos de ellas trasladadas al hospital, concretamente el inquilino del primero y otro del 4º B.

El incendio ha quedado controlado sobre las 22:15 horas y en las tareas de extinción han participado 16 bomberos y 14 agentes de la Policía Local, que han cortado el tráfico en el sentido Luceros-avenida de Jaime II con autorización de tránsito para el autobús urbano.