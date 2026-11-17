Seguir sensibilizando a la población sobre el problema social de la violencia ejercida hacia las mujeres, a través de distintos formatos, ofreciendo información oficial y contrastada. Ese es el reto diario de instituciones como el Ayuntamiento de Sant Joan que al mismo tiempo intenta fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, rompiendo estereotipos sexistas, favoreciendo un mayor equilibrio y respeto hacia las mujeres.

La defensa de unas relaciones afectivas, sexuales, amorosas sanas, libres, sin sufrimiento, sin culpa, sin control y, en definitiva, sin ningún tipo de violencia, es la premisa principal por la que apuesta toda la programación en torno al 25 de noviembre, poniendo el acento en la prevención de la violencia sexual ante el aumento de las agresiones sexuales en los últimos años, con una tendencia creciente en el periodo que va de 2019 a 2025, alcanzando el pico más alto el año pasado, según el “informe sobre delitos conta la libertad sexual España 2025” del Ministerio de Interior.

El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant se mantiene firme en su compromiso de incidir en la educación como principal herramienta para poder avanzar en igualdad y erradicar la violencia hacia la mujer. Por lo que, a parte de las actividades dirigidas o abiertas a la ciudadanía, el alumnado de los centros educativos es clave, y se beneficiarán tanto de estas acciones, como de todas aquellas que se suelen desarrollar propiamente en los centros por estas fechas.

Es a través de la educación y la sensibilización desde donde el Ayuntamiento centra cada año la conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Sin olvidar el principio de transversalidad municipal entre distintas áreas y concejalías, logrando que de nuevo en esta programación se pueda condensar un esfuerzo colaborativo y conjunto que desde la Concejalía de Igualdad se coordina para promover la igualdad de las mujeres y los hombres y la prevención de la violencia de género.

La Concejalía de Igualdad, dirigida por el edil Marcos Piña, invita a la ciudadanía a participar en una programación totalmente gratuita, que cuenta con actividades lideradas por mujeres, alguna de ellas referentes en su ámbitos, en la prevención de la violencia sexista y en la lucha contra las distintas violencias machistas, tanto a nivel de la Comunitat Valenciana como a nivel nacional.

Actividades programadas

Para comenzar, el 20 de noviembre, a las 20.00 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura, tendrá lugar la obra ‘Superviviente’ un teatro, musical y documental dedicado al problema de la explotación sexual y de la trata. Hay mujeres que libran cada día su batalla contra la violencia, la esclavitud, la falta de oportunidades, el abuso, los micromachismos y el machismo con mayúsculas. Hay mujeres que luchan cada día por dejar de ser víctimas y que hoy son supervivientes. Nadia fue capturada por las mafias de prostitución en su ciudad natal a orillas del Mar Negro. Desde allí fue transportada a un prostíbulo en la costa mediterránea donde tuvo que vivir en condiciones de esclavitud durante dos años. A lo largo de esta obra, Nadia rememora sus miedos, el silencio cómplice de la sociedad y los obstáculos que tuvo que superar para escapar y rehacer su vida como una superviviente. La compañía Ted Teatro cuenta entre varios premios con el de Mariana Pineda de teatro en igualdad. Se llevará a cabo también un pase de la obra en horario de mañana, a las 12.00 horas. La entrada es gratuita, abierta a la ciudadanía, aunque se ha invitado específicamente al alumnado de los institutos. El espectáculo está recomendado para personas mayores de 12 años.

Seguidamente, el 23 de noviembre, a las 18.00 horas la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Lucentum, ha organizado un taller de expresión artística titulado ‘Nuestras manos frente a la violencia’, dirigido por la psicóloga Paca Ayza, abierto a la ciudadanía, en la Calle del Mercado, 23.

El miércoles 25 de noviembre, a las 17.30 horas, se ofrecerá un taller de creación de velas, dirigido por Silvana Romina de Arte Sanas que requerirá inscripción previa al contar con plazas limitadas, contactando al correo de la Concejalía de igualdad, igualdad@santjoandalacant.es y/o en el teléfono 966013129.

A las 18.00 horas, tendrá lugar, como es habitual, el acto institucional con la lectura del texto aprobado por el pleno municipal. Seguidamente se presentará la Campaña ¿Qué sabes de…? Destapando verdades sobre violencia de género, con el objetivo de sensibilizar e informar a la sociedad con datos y cifras oficiales sobre dicha problemática. A continuación, se llevará a cabo un homenaje a las víctimas de violencia de género. Acto acompañado por la Sociedad Musical La Paz, con un dúo de flautas protagonizado por Julia Espinal y Francisco Javier Romero. Todas las actividades indicadas para esa tarde tendrán lugar en la Plaza de España.

Cibermisoginia

El 1 de diciembre, contaremos durante la jornada con Carmen Ruiz Repullo, profesora socióloga de la Universidad de Granada. Es investigadora colaboradora en proyectos del Ministerio de Ciencia y Competitividad sobre violencia de género, violencia sexual y cibermisoginia, una mujer referente en dicha problemática, galardonada con el Premio Meridiana en 2017, por la Junta de Andalucía en la categoría ‘Iniciativas que promueven la educación en igualdad’ y en 2024 Premio Menina en la categoría de ‘Educación para combatir las violencias machistas’ del Ministerio de Igualdad, entre otros.

A las 10.30 horas en el Centro de Mayores ‘Salvador Gosálbez Alberola’ tendrá lugar el VI Café Tertulia, abierto a la ciudadanía y protagonizado por la docente. En este espacio de encuentro entre mujeres y hombres se reflexionará sobre el problema de la violencia de género, mientras se fortalecen redes y se comparte diálogo principalmente entre las personas mayores, quienes cerrarán la actividad con un baile colaborando la Concejalía de Tercera Edad. Al finalizar la mañana Carmen Ruiz ofrecerá a parte del alumnado de secundaria la charla ‘La pornosocialización y su influencia en la violencia sexual’. Con ello se pretende que los y las adolescentes analicen las formas de machismo en el proceso de socialización sexual en la adolescencia, la hipersexualización y cosificación de las mujeres. Reflexionando sobre el problema, identificando la violencia sexual y visibilizando la construcción de la violencia y la cibermisoginia, prestando especialmente atención a nuevas herramientas y medios digitales.

Por la tarde, la docente, volverá a impartir a las 19.00 horas la ponencia, dirigida y abierta a la ciudadanía en el Centro de Mayores. Una vez completada la capacidad máxima del local, no se permitirá el acceso.

El 2 de diciembre, se ofrecerá un cuentacuentos a las 18.00 horas en la Biblioteca titulado ‘Basta, Stop Violencia de Género’, protagonizado por Sandra Mihi. En este espectáculo se representarán varios personajes, como princesas y vampiresas que simbolizarán distintos roles y superarán actitudes, obstáculos y estereotipos tradicionales al que se enfrentan muchas niñas y mujeres tanto en el día a día como en el contexto de la ficción. A través de sus aventuras y transformaciones, se pone el acento en la valentía de ellas en la toma de decisiones, en la búsqueda de igualdad de género y de justicia, permitiendo la reflexión y el fomento del respeto. Dirigido a todos los públicos, recomendado a partir de 5 años.

El formulario de inscripción estará abierto desde el 12 de noviembre en https://forms.gle/aPV64hpkdMp2Z7bU6.

El ‘Programa de Coeducación en Igualdad y Prevención temprana de la Violencia de Género’ se ha vuelto a ofrecer un año más a los centros educativos de primaria y de secundaria y se estará desarrollando durante todo el curso académico en los distintos colegios e institutos. En la actualidad se están ejecutando los talleres en las distintas aulas y niveles, contando con algunas novedades como es el ejemplo de los talleres que se imparten en sexto de primaria con nuevos contenidos y título ‘Vacúnate contra el maltrato’. Juan Lillo, sociólogo y experto en coeducación es el encargado de impartir dichos talleres.

Este programa está financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Pacto de Estado.