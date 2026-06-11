Sanitat licita el centro de salud de La Condomina por 11,8 millones

La Conselleria de Sanidad ha licitado las obras de construcción del nuevo centro de salud La Condomina, en Playa de San Juan, en Alicante, a través de la plataforma de contratación del sector público, con la previsión de invertir 11,8 millones de euros, ha señalado la Generalitat en un comunicado.

El nuevo centro sanitario atenderá "una demanda histórica de los vecinos" de esta zona, "ante el aumento de la población experimentado". El plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 15 de julio y el plazo de ejecución de las obras es de 24 meses, han apuntado desde la administración autonómica.

El futuro complejo, que se situará en la avenida Locutor Vicente Hipólito, atenderá a cerca de 21.000 ciudadanos y contará con una superficie construida de aproximadamente 3.758 metros cuadrados, según la Generalitat.

En concreto, el centro se desarrollará en planta baja y dos alturas e incorporará las áreas funcionales de recepción, medicina de familia, con ocho consultas de medicina y ocho de enfermería; pediatría, con cuatro consultas médicas y dos de enfermería pediátrica, y odontología preventiva.

De igual manera, incluirá zona de extracciones y tratamientos, las áreas de curas avanzadas o cirugía menor y de la mujer, una consulta de rehabilitación con fisioterapia y gimnasio, una unidad de salud mental infantil, un punto de atención continuada y un área administrativa.