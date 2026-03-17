Roban a un vecino de Sant Joan joyas y lingotes de oro valorados en 100.000 euros que guardaba en una caja fuerte

La Guardia Civil ha detenido en Sant Joan d'Alacant a cinco personas de nacionalidad hondureña, acusadas de un robo con fuerza en vivienda mediante el uso de llave falsa, con las agravantes de abuso de confianza y vulnerabilidad de la víctima, así como de pertenencia a grupo criminal, según ha informado la Comandancia de Alicante en un comunicado.

Los hechos se remontan al pasado 10 de diciembre, cuando un hombre octogenario, asistido por su cuidadora, fue ingresado en el Hospital Universitario Sant Joan. Al día siguiente, la cuidadora contactó con una amiga para comunicarle que tenía las llaves del domicilio del anciano, que en el interior había una caja fuerte y le propuso sustraerla.

Posteriormente, la cuidadora, su amiga y una tercera mujer se desplazaron hasta la vivienda. Al no poder abrir la caja fuerte, solicitaron la ayuda del marido de una de ellas, que acudió con un vehículo. Entre todos trasladaron la caja fuerte, de grandes dimensiones, hasta el domicilio de este varón en Alicante. Una vez en la vivienda, la caja fuerte fue finalmente abierta con la ayuda de otro varón. En su interior había joyas y lingotes de oro valorados en más de 100.000 euros.

Parte de las joyas sustraídas fueron vendidas por un tercer varón en establecimientos de compraventa de metales preciosos de la provincia de Alicante, mientras que los lingotes de oro habrían sido introducidos en el mercado negro.

La vicma del robo se entera de lo ocurrido

Días después, el anciano pidió a su cuidadora que le trajera un anillo que se había quitado antes de ser trasladado al hospital. La mujer le respondió que no lo encontraba, lo que generó desconfianza en la víctima, ya que sabía que la cuidadora conocía el lugar exacto donde lo había dejado. Tras una discusión, el anciano decidió poner fin a la relación laboral y solicitó a la cuidadora que devolviera las llaves de la vivienda y abandonara el domicilio.

Después, el hombre comprobó que la caja fuerte había desaparecido del armario donde se encontraba e informo de lo ocurrido a su hija. Antes de que se interpusiera la denuncia y de que la unidad investigadora tuviera conocimiento de los hechos, la cuidadora abandonó España en un vuelo con destino Honduras.

Durante la investigación, los agentes lograron recuperar varias de las joyas que habían sido vendidas en establecimientos de compraventa de metales preciosos. Las detenciones se llevaron a cabo entre los días 17 y 18 de febrero en Sant Joan d'Alacant. Los cinco detenidos, todos de nacionalidad hondureña, habrían participado presuntamente en los hechos investigados.

En el momento de la detención, dos de los implicados portaban pulseras de oro, que fueron reconocidas como parte de los objetos sustraídos del interior de la caja fuerte.

Una operación organizada

La investigación, llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Sant Joan determinó que el delito estuvo agravado por abuso de confianza, ya que la víctima había depositado plena confianza en su cuidadora, quien utilizó las llaves del domicilio para facilitar el robo. Además, el anciano se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad debido a su avanzada edad y a su ingreso hospitalario.

Los hechos se habrían cometido con la participación coordinada de seis personas, que actuaron con reparto de funciones para acceder a la vivienda, trasladar y abrir la caja fuerte y vender los objetos sustraídos, lo que evidencia un modus operandi propio de un grupo criminal organizado.