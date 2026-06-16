Una riña vecinal por una fiesta se salda con nueve detenidos y un tiroteo en Alicante

Una riña vecinal por una fiesta en un piso en Alicante se ha saldado con un tiroteo y nueve detenidos, tres de los cuales resultaron heridos, ninguno por arma de fuego, según han confirmado este lunes fuentes de la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron este domingo en el barrio Juan XXIII cuando ocho jóvenes estaban de fiesta desde el día anterior en una casa contigua a la del supuesto autor de los disparos, quien les recriminó por tener la música muy alta, lo que impedía que sus hijos pudieron dormir.

En ese momento, según la versión de autor de los disparos, comenzó una disputa de balcón a balcón, que derivó en varias amenazas de muerte hacia el portador de la pistola, marca Glock del calibre 9 mm, quien realizó varios disparos temiendo que saltaran a su domicilio.

A través del balcón, algunos de los jóvenes lograron presuntamente acceder a la vivienda del vecino, a quien habrían lanzado botellas rotas.

Tanto el responsable de los disparos, español, como los ocho jóvenes, de origen colombiano, fueron detenidos por riña tumultuaria, lesiones, daños, allanamiento de morada y amenazas.

Antes de ser trasladados a dependencias policiales, el autor de los disparos y dos de los jóvenes fueron llevados a un centro sanitario para ser atendidos de lesiones, ninguna de ellas por arma de fuego.