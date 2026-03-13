Los refugios antiaéreos de Alicante tendrán seis rutas guiadas "sin juicios de valor" sobre la Guerra Civil

Las visitas a los refugios antiaéreos ofrecen seis rutas guiadas desde el próximo viernes día 20 para el público en general tras haber retomado las específicas para los grupos de escolares.

La Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la Comunitat Valenciana ha confeccionado seis itinerarios a elegir que incluyen los ocho refugios visitables y puntos de interés clave de la historia de Alicante durante la Guerra Civil. Todos ellos incluyen la contextualización histórica, bien el el Centro de Interpretación, o mientras se realiza el recorrido.

La edil de cultura y uno de los guías en el Centro de Interpretación | Ayuntamiento de Alicante

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha animado “a alicantinos y visitantes a visitar los refugios en alguna de las rutas previstas para comprender mejor la historia de Alicante y cómo se vivieron en la ciudad los años de la Guerra Civil”.

Los horarios para el público general son de lunes a viernes a las 17 horas y los sábados y domingos a las 10 horas previa reserva a través del mail refugios@guiasoficialescv.com.

Los precios, con una rebaja del 10% con respecto a la anterior adjudicataria, han quedado fijados en 4,95 euros para el público en general y en 2,97 euros para las visitas de los centros educativos.

Las seis rutas

Ruta 1: Centro de Interpretación de la Guerra Civil y los refugios R31 Plaza de Séneca y R46 Plaza de Balmis. El centro de interpretación se encuentra en la calle Portugal, junto a la Plaza de Séneca, y cuenta con distintas salas dotadas con material gráfico y elementos utilizados en aquella época para explicar la contienda, así como la propia construcción de los refugios. También con una maqueta que representa el bombardeo en el Mercado Central el 25 de mayo de 1938 en el que murieron más de 300 personas y la explicación de las salidas de refugiados desde el Puerto con especial atención al Stanbrook y el Marítima.

Ruta 2: Refugios de R35 Avenida General Marvá, R38 Plaza Músico Tordera y Mercado Central. La visita consistirá en una contextualización de los diferentes ámbitos en que la ciudad, a través de la Junta de Defensa Pasiva y otras instituciones, así como la explicación de diferentes sistemas de defensa implantados en la ciudad para la salvaguarda de la población y el inicio de los bombardeos. La visita concluirá en la Plaza del 25 de mayo, junto al Mercado Central de Alicante, donde se rememorará y contextualizará el bombardeo de mayor relevancia de la contienda en la ciudad.

Ruta 3: Mercado Central y Refugios de R36 Plaza Castellón y R69 Fábrica de Tabacos. Al inicio de la ruta se realizará una contextualización de la situación general de España y de Alicante al inicio de la Guerra Civil, enfatizando el aspecto humano y social de los alicantinos. También se rememorarán las vivencias de distintos testigos del bombardeo del Mercado Central. Y el papel de la mujer durante la contienda en Alicante.

Ruta 4: Ayuntamiento, El CIP de la Memoria de la Ciudad Descubierta (MeCID), Calle Villavieja, Explanada de España y monumento a Archibald Dickson (capitán del Stanbrook) en el Puerto. En este recorrido guiado se pondrán en contexto diversos elementos memorísticos de la ciudad de los conflictos en los que se ha visto envuelta a lo largo de su historia. La ruta incluye otros puntos de interés como el Paseíto Ramiro, la Playa del Postiguet y Aduana Portuaria que dan pie a explicar la evolución urbana de la ciudad.

Ruta 5: Torres de la Huerta, Monasterio Santa Faz, Refugio antiaéreo Santa Faz. La visita comenzará con la contextualización de la zona, parte de la antigua huerta de Alicante, poniendo de relieve su importancia económica y agrícola a lo largo de la historia, así como la necesidad de protección a través del sistema conocido como “las Torres de la Huerta” y de la importancia del Monasterio de la Santa Faz en la historia local. También se relatarán las situaciones vividas por la población durante la Guerra Civil, distinta al encontrarse alejada de los principales núcleos urbanos.

Ruta 6: Refugio antiaéreo Benalúa Sur R96, Estación de Murcia (Casa del Mediterráneo), Sanidad Portuaria, Club de Regatas y Puerto de Alicante. Al iniciarse en el refugio de “Benalúa Sur” se contextualiza la evolución del barrio y la zona próxima al entorno del puerto a lo largo de su historia y el impacto que tuvo la Guerra Civil. En la zona portuaria se rememora el impacto del conflicto en las instalaciones del Puerto así como las escenas vividas en este espacio durante y al final de la guerra, con el exilio de los refugiados republicanos así como la llegada de las tropas nacionales al terminar la guerra.