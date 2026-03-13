El fallecido en un balcón de la calle Enrique Monsonís sufrió el impacto de una bala perdida del tiroteo

La investigación sobre la muerte de un hombre de 59 años en la noche de este miércoles cuando se hallaba en el balcón de su casa en Alicante apunta a que recibió el impacto de una bala perdida de un tiroteo sucedido en la calle, según han indicado a EFE fuentes del caso.

Las mismas fuentes han señalado que el fallecido, de nacionalidad colombiana, no tiene ninguna relación con el tiroteo y que sufrió el disparo de forma accidental.

Los hechos se produjeron en torno a las 22:00 horas en el número 23 de la calle Enrique Monsonis, en el barrio de Carolinas Altas, junto al Bulevar del Pla, y la Policía Nacional continúa investigando las circunstancias de este suceso, sin detenciones por el momento.

El fallecido estaba asomado al balcón de una primera altura, al parecer fumando un cigarrillo y hablando por el móvil, cuando recibió el impacto en un órgano vital durante un tiroteo ocurrido en la vía pública, donde se han constatado siete detonaciones.

En las inmediaciones de la vivienda y sobre la misma hora ardió un vehículo, concretamente a unos 300 metros, en el pasaje de Benferri, aunque no se ha confirmado si ese incidente está vinculado con el tiroteo.

La Policía Nacional activó desde un primer momento el protocolo de delitos violentos y agentes de Policía Científica y de la Policía Judicial se encargaron de la inspección ocular y de la investigación posterior.