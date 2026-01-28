La rectora de la UA pide al Consell la mejora de la financiación singular y de la movilidad con los campus

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha asumido la presidencia de turno de la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, CRUPV. El acto, celebrado en el campus de San Vicente del Raspeig, ha contado con la presencia de la Consellera de Educación, Cultura y Universidad, Carmen Ortí y los cinco rectores del sistema público valenciano: Mavi Mestre, de la Universitat de València; José Capilla, de la Universitat Politècnica de València; Amparo Navarro, de la Universidad de Alicante; Eva Alcón, de la Universitat Jaume I de Castelló y Juan José Ruiz, de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Navarro toma el relevo de Eva Alcón, rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, quien, durante su intervención, ha destacado, la aprobación de la Ley de Consejos Sociales y la firma del instrumento de financiación de las universidades públicas valencianas como principales hitos y como ejemplos de que “la lealtad institucional y el respeto a la autonomía universitaria permiten alcanzar acuerdos positivos”. Por ello, Alcón ha apelado a mantener el diálogo y la colaboración de las cinco universidades públicas en la etapa de la CRUPV que ahora asume la rectora de la Universidad de Alicante para “avanzar en la mejora del sistema en su conjunto, que afronta importantes retos”.

La presidencia de la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, CRUPV, se establece por un turno anual y conlleva la portavocía institucional del sistema universitario público valenciano.

Plan plurianual

Amparo Navarro ha puesto en valor el acuerdo alcanzado en octubre pasado sobre el Plan Plurianual de Financiación de las Universidades Públicas Valencianas, pero ha recordado que todavía está pendiente el desarrollo del plan de financiación por objetivos y la atención a las necesidades singulares de cada universidad, sin los cuales, el margen de maniobra, reconoce, es muy limitado. En este sentido, ha animado a la Consellera a mantener los contactos para empezar a desarrollar cuanto antes las partes pendientes.

La rectora ha calificado de “excelente noticia”, la decisión de eximir de tasas de matrícula al estudiantado que apruebe todo en primero. Considera que es pone en valor la cultura del esfuerzo, pero considera que es importante que la medida “venga acompañada de una política de becas en la que se tenga en cuenta la renta y corrija las desigualdades”

Mejoras en la conectividad de los campus

Durante su intervención, la nueva portavoz de la CRUPV ha aprovechado la presencia de la Ortí para “pedir encarecidamente” al Consell un plan de mejora en los transportes y la conectividad del territorio, algo que, además de paliar en cierto modo el grave problema de acceso a la vivienda que padece principalmente la juventud, favorecería a la movilidad y a la vertebración coherente y sostenible del territorio. “Es esencial que se mejoren las comunicaciones entre las universidades y sus áreas de influencia”, ha dicho.

Un sistema universitario público fuerte

Por su parte, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha reafirmado la apuesta decidida de la Generalitat por impulsar “un sistema universitario público fuerte, cohesionado y con capacidad de liderazgo”, como elemento estratégico para construir una economía más innovadora, más competitiva y con mayor capacidad de transferencia de conocimiento al tejido productivo.

Durante su intervención, ha puesto en valor la visión de sistema universitario que comparten las cinco universidades públicas valencianas, “que no compiten entre sí, sino que se complementan y se refuerzan para construir conjuntamente una infraestructura de conocimiento decisiva para el futuro de la Comunitat Valenciana”. Sobre el valor simbólico del acto, ha señalado que “no es solo un relevo de presidencia, es la renovación de un compromiso de trabajo conjunto, diálogo permanente y responsabilidad compartida en favor de la universidad pública valenciana”.