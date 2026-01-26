Denuncian tres nuevos desahucios programados para esta semana en Alicante

El Sindicat de Vivenda de Carolines ha hecho una llamada a la ciudadanía para tratar de parar el desalojo que el fondo buitre Coliseum Promontoria (Vinculada al fondo Cerberus) pretende llevar a cabo y con ello dejar a tres familias vulnerables en la calle en tan solo tres días en en pleno invierno.

El primero de ellos está fijado para este martes 27 de enero a las 9:00 de la mañana en la calle Arcipreste de Hita, 16 (barrio Juan XXIII). La entidad antidesahucios ha precisado en sus redes sociales que el fondo buitre pretende desalojar una familia vulnerable, con seis menores incluyendo dos bebés; uno nacido hace apenas dos semanas.

El miércoles día 28 a las 9:00 horas está programado el segundo lanzamiento; el de una anciana que vive con sus hijas y nietos en el número 17 de la avenida Pintor Gastón Castelló.

Por último el jueves día 29 a las 8:00 horas Coliseum Promontoria dejará a otra familia vulnerable en la calle. El lugar es la calle Doctor Buades, 141 (Carolinas Altas).

"¡Tenemos que ser muchos! ¡Solo juntos podemos detener esta barbarie!" Es el llamamiento que ha hecho el Sindicat de Vivenda de Carolines.