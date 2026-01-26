Alicante actualiza sus Servicios Sociales con siete zonas de intervención para prestar una atención más cercana y eficaz

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la concejalía de Bienestar Social, lleva a la junta de Gobierno la aprobación de una nueva redistribución de las zonas de Atención Primaria de los Servicios Sociales municipales, pasando de una configuración actual de cinco, a siete zonas. La iniciativa propone dos nuevas zonas una en las playas y otra en la zona Norte, con el objetivo de garantizar una atención más cercana, equilibrada y eficaz, así como reforzar la intervención comunitaria y preventiva social en la ciudad.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, explica que “la nueva organización se lleva a cabo para responder a la necesidad de equilibrar la población atendida por cada uno de nuestros equipos sociales en la ciudad para reducir las desigualdades territoriales y reforzar así la atención de proximidad de los ciudadanos con más necesidades”.

Con esta distribución el Ayuntamiento mejora la accesibilidad física a los servicios sociales facilitando una coordinación comunitaria para adecuar la intervención a las características específicas de cada territorio en las zonas de alta vulnerabilidad, expansión, áreas periurbanas y costeras.

La actual propuesta de redistribución, tal y como ha señalado la edil Begoña León, “corresponde a un modelo territorial y comunitario, centrado en las personas y los barrios”. De esta forma se establecen siete zonas de Atención Primaria en Alicante divididas en: Alicante Centro, Oeste, Sur, Noroeste, Noreste, Playas y Este, con equipos equilibrados al número de personas atendidas para ajustar tanto la carga asistencial como favorecer sus intervenciones.

Esta redistribución reduce las desigualdades poblacionales, y sitúa la mayoría de las zonas en un rango aproximado de 50.000 a 60.000 habitantes, permitiendo una mejor correspondencia entre población y personas atendida.

Con este modelo que pasa de cinco a siete zonas se logra un mayor equilibrio poblacional y asistencial social en Alicante, se reduce la presión sobre los equipos en las zonas de intervención, incrementando la proximidad y accesibilidad a la ciudadanía y se mejora tanto la capacidad preventiva y comunitaria como la organización de los recursos existentes, orientada a la eficiencia, la equidad y la calidad del servicio con una adecuación plena al marco normativo vigente.

Dos nuevas zonas de Atención Primaria de los Servicios Sociales

La nueva zona Alicante Noreste, va a comprender los barrios de Juan XXIII, Virgen del Carmen, Colonia Requena, Las cuatrocientas, Nou Alacant, y su creación responde a la necesidad de concentrar esfuerzos y recursos en los barrios con alta vulnerabilidad social, elevada tasa de atención y fuerte identidad comunitaria.

Asimismo, la nueva zona de atención de Alicante Playas, comprende los barrios de Albufera, Playa San Juan, Cabo huertas, Vistahermosa, Orgegia Santa Faz. Esta zona tal y como se explica en el acuerdo, aunque se trata de una zona con alta calidad de vida media, presenta por un lado una gran extensión territorial y distancia del centro urbano y una baja presencia histórica de servicios municipales. Así como una alta población mayor y dependiente, con necesidad de atención cercana, presencia de menores en riesgo y conflictos juveniles emergentes y la necesidad de enfoque comunitario en la zona.

La concejala de Bienestar Social ha resaltado que “la creación de una zona específica permite llevar los servicios sociales al territorio, reforzando la prevención y creando una red comunitaria que logra avanzar hacia un modelo de proximidad real y de corresponsabilidad vecinal”.

Zonas de Atención Primaria de los Servicios Sociales de Alicante

En concreto, la aprobación e implantación del nuevo modelo territorial propuesto contempla las siguientes zonas de Atención Primaria de los Servicios Sociales:

1.- Equipo Social de Zona Alicante Centro: Casco Antiguo-Santa Cruz-Ayuntamiento, Centro, Ensanche- Diputación, Mercado, Raval Roig-Virgen del Socorro, San Antón, Campoamor, Isla de Tabarca

Ubicación: Centro Social Casco Antiguo

2.- Equipo Social de Zona Alicante Oeste: Los Ángeles, Altozano, San Agustín, Polígono San Blas, San Blas Santo domingo, Juan Pablo II, Pau I y Pau II, La Torreta, Moralet, Verdegás, Cañada del Fenollar y Fontcalent

Ubicación: Centro Social Comunitario Isla de Cuba

3.- Equipo Social de Zona Alicante Sur: La Florida, Ciudad de Asís, Babel, San Gabriel, Urbanova, Miguel Hernández, Benalúa, Cementerio, Alcoraya, Rebolledo, Plá de la Vallonga y Bacarot

Ubicación: Centro Social Comunitario Felicidad Sánchez

4.- Equipo Social de Zona Alicante Noroeste: Virgen del Remedio, Ciudad Jardin, Lo Morant, Divina Pastora, Rabasa, Tómbola, San Nicolas de Bari, Villafranqueza, Monnegre, Cabeçó d’Or y Tángel

Ubicación: Centro Social Comunitario Gastón Castelló

5.- Equipo Social de Zona Alicante Noreste: Colonia Requena, El Carmen, Las Cuatrocientas Juan XXIII, Sidi -ifni nou Alacant

Ubicación: Centro social Comunitario Virgen del Carmen

6.- Equipo social de zona Playas : Albufera, Playa San Juan , Vistahermosa, Cabo Huertas, Orgegia Santa faz

Ubicación: Centro Social Comunitario Playas

7.- Equipo Social de Zona Alicante Este: Pla del Bon Repòs, Carolinas Altas Carolinas Bajas Garbinet

Ubicación: Centro Social Comunitario Rosario Sansano