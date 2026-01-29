La rectora de la UA defiende la universidad pública como un pilar de la igualdad de oportunidades

La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro ha destacado este miércoles que “las universidades públicas ofrecen un servicio público, no son una empresa y los estudiantes son beneficiarios de un servicio, no clientes”, lo que “marca una especial diferencia y forma parte del Estado social al que la Constitución hace referencia”.

Durante la ceremonia de celebración de Santo Tomás de Aquino, celebrado este miércoles en el paraninfo de la UA, ha recordado que “la tradición española y europea se ha basado siempre en universidades públicas de mucha calidad, siendo minoritarias las universidades privadas”.

Sin embargo, la rectora ha indicado que “esa tendencia se está revirtiendo, lo cual en algunos casos puede afectar a la calidad de la enseñanza y al concepto de enseñanza superior”. Por eso, Amparo Navarro ha apostado “por la Universidad pública de calidad, la que forma parte de nuestra tradición universitaria, española y europea y la que garantiza la igualdad de oportunidades”.

Honoris Causa

En el transcurso de la ceremonia, ha sido investida como doctora honoris causa la expresidenta del Tribunal Constitucional y jurista María Emilia Casas Baamonde, de quien Amparo Navarro ha destacado “su magnífica trayectoria académica e investigadora, sus contribuciones a la ciencia jurídica y al mundo profesional del Derecho, su dedicación a la Universidad, su defensa de los valores constitucionales y por su estrecha relación con nuestra universidad”.

Por su parte, la homenajeada ha agradecido en su intervención “este reconocimiento máximo como un respaldo a una vida dedicada a la investigación, convencida de que es siempre una obra colectiva” y “por valorar no solo el camino recorrido, sino también el sentido de la dirección y por ser la primera mujer propuesta por su Facultad de Derecho para esta distinción”.

“Soy consciente de que mi presencia hoy aquí no solo responde a mi tarea investigadora. Mi trayectoria ha estado marcada por la responsabilidad de ser la ‘primera’ en ocupar espacios que, durante siglos, nos fueron ajenos”, ha afirmado María Emilia Casas Baamonde.

Sin embargo, ha asegurado que “ser pionera no ha sido un objetivo, sino una circunstancia” que ha asumido “con el deseo y el compromiso de que la presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad de la Universidad y de las instituciones del Estado se convirtiera en una expresión de normalidad”.

Así, la presidenta emérita del Tribunal Constitucional ha centrado su discurso de aceptación “sobre los dos ejes que han motivado este reconocimiento: la búsqueda del conocimiento a través de la investigación y el ejercicio de altas responsabilidades institucionales”.

Laudatio

La encargada de pronunciar la laudatio ha sido la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Carmen Viqueira Pérez, quien ha resaltado que María Emilia Casas Baamonde “es, ante todo, una gran jurista cuya labor doctrinal no sólo ha desplegado su influencia sobre la comunidad científica, donde su obra es referente obligado, sino también sobre la doctrina de los tribunales, y sobre la actividad normativa”.

En este sentido, la catedrática de la UA ha afirmado que “cualquiera que sea la parcela que se examine encontraremos -seguro- algún relevante estudio de la María Emilia Casas ya sea un artículo, una monografía, el capítulo de un libro, un comentario de jurisprudencia, cualquier género de la literatura jurídica, porque los practica todos”. “Su obra es extensísima (más de 400 publicaciones) pero sobre todo su obra es indispensable”, ha subrayado.

De este modo, ha recordado que “la relevancia de sus aportaciones se proyectó, como es lógico, también fuera de nuestro país y sin duda pesó a la hora haber sido elegida miembro del grupo de expertos que, por encargo de Comisión Europea, elaboró el informe acerca de Transformaciones del Trabajo y del futuro del Derecho del Trabajo en Europa, un estudio de mucho calado que sentó las bases doctrinales del Derecho del Trabajo en el cambio de siglo”.

“Igualmente intensa, aunque con una proyección social mucho mayor, es su actividad institucional”, ha remarcado Viqueira Pérez, quien ha hecho un repaso por todos los puestos que la nueva honoris causa ha desempeñado en el pasado y también por los que ejerce actualmente, así como las sentencias que ha dictado en el ámbito del Derecho del trabajo por su condición de magistrada.

Carmen Viqueira Pérez ha concluido aseverando que “el ingreso de María Emilia Casas Baamonde en nuestro claustro de doctores ennoblece a nuestra Universidad, porque unimos nuestro nombre al de una extraordinaria jurista, al de una mujer pionera que ha abierto caminos de tránsito irreversible para que la igualdad se perciba en la realidad de las cosas, pero también y, sobre todo, porque unimos nuestro nombre al de una persona excepcional que nos muestra con su ejemplo cómo mejorar la sociedad en que vivimos”.

Durante el acto de conmemoración de Santo Tomás de Aquino, también se han entregado los premios extraordinarios de doctorado y las distinciones a las trabajadoras y trabajadores que cumplen 25 años de servicios prestados.