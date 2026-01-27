Alicante abre el CAUS ante la alerta naranja por fuertes vientos y cierra parques y jardines por precaución

El Ayuntamiento de Alicante ha activado la situación de preemergencia por fuertes vientos y fenómenos costeros ante la alerta naranja comunicada por la Generalitat. Desde este martes por la tarde y se abre el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) para personas sin hogar y se procede al cierre de los parques y zonas verdes del municipio.

Ante la alerta naranja, el Ayuntamiento mantiene activos todos los protocolos de seguridad y el dispositivo municipal de prevención en coordinación con los cuerpos de la Policía Local y los Bomberos del SPEIS, Protección Civil, así como los distintos servicios municipales para actuar en caso que fuese necesario.

La concejalía de Bienestar Social ha puesto en marcha su operativo ante la climatología adversa para personas sin hogar desde este martes y hasta al jueves, con posibilidad de ampliarlo si fuese necesario. Esta medida contempla la apertura del gimnasio del CAUS desde las 20:00 horas del martes hasta las 8:00 horas del próximo jueves 29 de enero. En dichas instalaciones se facilitará comida y un kit de aseo e higiene personal individualizado. Los servicios sociales municipales han activado un dispositivo para informar a las personas sin hogar para que puedan acudir al CAUS y vigilar posibles situaciones de riesgo.

Cierre de instalaciones

Para hacer frente a esta situación de inestabilidad, el Ayuntamiento ha acordado el cierre de los Castillos de Santa Bárbara y San Fernando durante el día 28, así como de los parques y jardines y zonas de paso con presencia de arbolado de gran porte, que han comenzado a cerrarse este martes.

También se prohíbe el baño en las playas, se extrema la vigilancia de los paseos marítimos y se cortan los accesos a la playa de La Albufereta, al tiempo que se suspenden las actividades al aire libre en instalaciones deportivas municipales y centros escolares.

Asimismo, el Ayuntamiento ordena la retirada de la vía pública, entre las 8:00 y las 12:00 horas de este miércoles, de los elementos de terrazas y veladores que sean susceptibles de ser arrastrados por el viento.

El Ayuntamiento recomienda seguir siempre por canales oficiales toda la información sobre la evolución de esta alerta meteorológica de nivel naranja, que se irá actualizando conforme se produzcan novedades relevantes.