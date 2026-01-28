Cinco detenidos por el asalto violento a una vivienda de la capital e intervenidas cinco armas de fuego

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, cuatro en Alicante y una en Elche, y ha intervenido cinco armas de fuego, en una operación que arrancó tras el asalto a una vivienda en Alicante por parte de un hombre armado con una pistola. La investigación empezó tras la llamada de un hombre a la policía, quien explicó que le habían asaltado en su propia casa y amenazado con un arma de fuego. No obstante, tras un fuerte forcejeo, el arma del asaltante cayó al suelo y, al verse desarmado, huyó del lugar.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, además de hallar el arma municionada y en condiciones de ser disparada, también encontradon en el lugar un rollo de cinta plástica de embalaje y una bolsa de bridas

Tras varias gestiones policiales, los agentes identificaron al hombre que presuntamente había asaltado la vivienda, un varón de 39 años de edad que, tras varias comprobaciones, fue localizado finalmente en Elche y detenido por la presunta comisión de los delitos de robo con violencia, detención ilegal y tenencia ilícita de armas.

Más implicados en el suceso

Durante la investigación, los agentes comprobaron que además del hombre detenido había varias personas más relacionadas con los hechos, concretamente tres varones de entre 44 y 49 años de edad. Según las investigaciones, presuntamente planearon junto al primer investigado asaltar el domicilio, inmovilizar a la víctima y robarle.

Una vez identificados plenamente los tres varones, fueron localizados por los agentes y detenidos por la presunta comisión de los delitos de robo con violencia, detención ilegal y tenencia ilícita de ars. pistolas en un comercio de la capital.

Pistolas en un comercio de la capital

Después de realizar otras comprobaciones, los agentes hicieron una inspección en un comercio de Alicante relacionado con uno de los investigados, en el que encontraron otras cuatro armas de fuego y detuvieron a la responsable del establecimiento, una mujer de 43 años de edad, por la presunta comisión de un delito de tenencia ilícita de armas.

El juez ha mandado a prisión provisional a los cuatro hombres mientras que ha decretado libertad para la mujer.