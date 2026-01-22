La Policía de Alicante libera en menos de 72 horas a un hombre secuestrado por la organización criminal sueca “Dalen”

La Policía Nacional ha liberado en Alicante a un hombre secuestrado por la organización criminal sueca 'Dalen'. La actuación se ha realizado en apenas tres días desde que se tuvo conocimiento del rapto. Los presuntos autores enviaron vídeos a los familiares de la víctima en los que se observaba cómo el varón era golpeado y amenazado por los secuestradores con matarle si no pagaban un rescate de unas 800.000 coronas noruegas (alrededor de 70.000 euros).

La intervención de los agentes ha permitido localizar y poner a salvo a la víctima. En el marco de esta operación, han sido detenidas cuatro personas en el aparcamiento de un centro comercial alicantino. De ellas, tres han ingresado en prisión acusadas de un delito de secuestro, robo con violencia e intimidación, lesiones y pertenencia a organización criminal, según ha informado la Comisaría en un comunicado.

La investigación se inició cuando se recibió una comunicación del oficial de enlace entre Noruega y España que informaba del secuestro de un ciudadano noruego en la provincia de Alicante por parte de la organización criminal sueca Dalen, presuntamente dedicada al tráfico de drogas y armas a nivel internacional.

Los agentes descubrieron que, inicialmente, los supuestos raptores habían robado los perros de la víctima y solicitaron un pago por su liberación, pero como no accedió le secuestraron. Así, contactaron con un familiar que vivía en Noruega y con un amigo afincado en Alicante y les remitieron imágenes y vídeos de la víctima mientras era golpeado y amenazado de muerte si no pagaban 800.000 coronas noruegas.

Lesiones en la cara y el tórax

Rápidamente, los negociadores realizaron las primeras averiguaciones y lograron controlar todas las comunicaciones y manejar los tiempos para realizar, en apenas 72 horas, su liberación sin que se llegase a pagar su rescate. El secuestrado fue trasladado a un centro médico para ser examinado, ya que presentaba "numerosas lesiones" en la cara y el tórax.

Finalmente, los agentes localizaron y detuvieron a los cuatro presuntos autores en un aparcamiento de un centro comercial de la ciudad alicantina. Uno de ellos portaba la documentación del secuestrado entre sus pertenencias y, además, otro vestía el mismo calzado con el que aparecía en el vídeo que habían remitido a la familia del secuestrado.

Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de secuestro, robo con violencia e intimidación, lesiones y pertenencia a organización criminal.