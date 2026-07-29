El PSOE designa a Trini Amorós como candidata a la Alcaldía de Alicante

El PSOE ha designado a la actual concejala socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Trini Amorós, como candidata del partido a la Alcaldía de la ciudad en un acuerdo alcanzado entre todas las estructuras socialistas implicadas. Así lo ha acordado la Comisión de Listas, donde se ha aprobado la excepcionalidad solicitada para la Agrupación de Alicante, por lo que no se celebrarán primarias y Trini Amorós será la candidata socialista para las próximas elecciones municipales.

En este sentido, fuentes socialistas han destacado que la decisión cuenta con el respaldo de las estructuras orgánicas del partido que en coordinación con la dirección federal del PSOE en Ferraz, han coincidido en que Trini Amorós “es la mejor candidata para liderar el proyecto socialista y recuperar la Alcaldía de Alicante”.

Además, las mismas fuentes señalan que “su figura representa una apuesta por una candidatura con capacidad de unir al socialismo alicantino, sumar a una mayoría progresista y ofrecer una alternativa sólida al actual gobierno de la ciudad” y han subrayado que “la elección de Trini Amorós supone el inicio de una nueva etapa para el socialismo alicantino: un proyecto compartido por todas las estructuras del partido y una candidatura elegida por consenso para ganar Alicante y volver a gobernar la ciudad”.

Finalmente, apuntan que con esta designación, el PSOE da un paso decisivo para recuperar una ciudad estratégica para la Comunitat Valenciana. Alicante necesita un proyecto de futuro, una ciudad que vuelva a avanzar y un gobierno municipal que ponga a las personas en el centro de sus prioridades.

En la red social 'X' Amorós ha indicado “doy un paso muy importante. Lo hago con la misma ilusión y el mismo compromiso con los que siempre he vivido Alicante. Asumo el honor de ser la candidata del PSPV para construir la ciudad que merecemos. Alicante es mi forma de entender la vida".