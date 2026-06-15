La presentación de la revista Festa de Fogueres 2026 anticipa la llegada de las Fiestas Oficiales de la ciudad

600 ejemplares. Es la tirada de la revista 'Festa de Fogueres 2026', que se ha presentado este lunes en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante. El alcalde de la capital, Luis Barcala, ha calificado la publicación como "la mejor promoción escrita de lo que son las Hogueras". El primer edil, después de ojear el contenido del número 12 de esta edición, ha explicado que "si nos situáramos en el ámbito de la diplomacía, 'Festa de Fogueres' sería las credenciales que presentamos a quienes nos quiera conocer para que conozcan cómo vivimos y sentimos los alicantinos nuestra Fiesta Oficial".

Barcala ha estado acompañado por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, e integrantes de la Corporación Municipal. A la cita también han acudido las Belleas del Foc -María Pastor y Leire Arellano-, sus respectivas Damas de Honor, y el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares.

Este volumen es el número 12 después de que a partir de 2013 se unificaran las ediciones de las revistas ‘Festa’, editada por el Ayuntamiento de Alicante, y ‘Fogueres’, por parte de la -entonces- Comisión Gestora. No se editó en 2020 y 2021 debido a la crisis de la covid-19. David Gerona se ha encargado de la dirección de una publicación que consta de 384 páginas.

'Festa de Fogueres’ incluye, a modo de miscelánea fotográfica, los hechos más significativos del calendario de Hogueras hasta la Proclamación de las Belleas y Damas de Honor 2026. También las fotografías de las belleas y damas de honor adultas e infantiles de los 92 distritos, los bocetos de las 184 hogueras -grandes y pequeñas-, las portadas de las 51 barracas y los bocetos de las Oficiales, ‘Singulares’ y ‘Equilibri’, originales de Pedro Espadero y Sergio Gómez.

Otra de las líneas editoriales, siguiendo la pauta marcada desde el pasado año, son las fotografías de los presidentes -adultos e infantiles- y de barracas, recuperando una tradición de las Hogueras de los años 80. El conjunto de las fotografías se aproxima a las 200 y en esta cifra se incluyen las relativas a la totalidad de los premios de hogueras, infantiles y barracas del pasado año.