La Policía Local disuelve una fiesta de cumpleaños ilegal en una cafetería de El Plá

Según fuentes policiales los hechos ocurrieron sobre las 21.15 horas cuando la Policía recibió una denuncia, en la que se alertaba que en el barrio de El Pla, en el interior de una establecimiento de cafetería, se encontraban personas generando molestias y con una fiesta ilegal a puerta cerrada.

Tres patrullas policiales acudieron al lugar y tras llamar durante un tiempo a la puerta, el propietario del establecimiento accedió a abrir y a dejar pasar a los agentes. En el interior, había una mesa larga con numerosos vasos y platos pero sin personas, lo que hizo sospechar que se encontraban escondidas.

Tras buscar en las instalaciones los agentes policiales fueron encontrando escondidas a una decena de personas de entre 40 y 50 años, tanto en los aseos como en la barra y entre ellos también estaban dos menores, escondidos por diversas partes y rincones del establecimiento.

La Policía sancionó a las personas que estaban en la fiesta por no llevar mascarillas y por haberse agrupado personas no convivientes. El gerente de la cafetería se enfrenta a infracciones graves según el decreto de la Generalitat Valenciana, con multas que oscilan entre los 30.001 y 60.000 euros y acumulativamente hasta 600.000 euros, una posible suspensión o prohibición de la actividad por un período máximo de seis meses o su clausura, por destinar el uso a actividades o actuaciones no permitidas por las órdenes o medidas dictadas frente a la Covid.

Asimismo tras ser identificadas todas las personas que se encontraban celebrando un cumpleaños, los agentes procedieron a realizar las correspondientes diligencias administrativas y el desalojo del establecimiento.

El edil de Seguridad ha pedido “responsabilidad a esta minoría de ciudadanos que están incumpliendo las normas y evitar cualquier celebración, ya que no están permitidas en estos momentos". González ha insistido en que nadie es inmune a la Covid y que en este tipo de fiestas es donde mayor riesgo se asume por no llevar las mascarillas. Cualquier persona, ha añadido, "se puede convertir en vector de transmisión del virus y pueden llevarlo a sus casas y contagiar a todos con los que se relacionan".