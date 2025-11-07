El 'Poder de reinventarse' llega a Alicante

La web '65ymás' y la cámara de Comercio de Alicante han traído a la capital alicantina un encuentro para fomentar el empleo y el emprendimiento de los mayores de 45 años. Se trata de un programa denominado 'El poder de reinventarse', enmarcado en el programa Talento45+ de la Cámara de Comercio financiado por la Unión Europea.

La invitada principal ha sido Teresa Viejo, periodista y creadora del modelo de Liderazgo Curioso y que ha contado su propio proceso de reinvención para motivar a los mayores de 45 años a seguir formándose y salir de su forma de confort. Entre los asistentes, en el salón de actos del MARQ había más mujeres que hombres; y es que ellas tienes más iniciativa, predisposición a reinventarse y a buscar nuevas oportunidades; los hombres tenemos una mayor mentalidad rígida; pero los tiempos van muy deprisa, según ha desvelado Teresa Viejo.

Este programa ‘Talento +45’ de las Cámaras de Comercio de España ofrece una orientación, intermediación laboral y formación para mejorar las competencias digitales y profesionales de las personas de entre 45 y 60 años en situación de desempleo de inactividad laboral.