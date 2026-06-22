La pirotecnia Pibierzo se gana al público con una mascletà en la que ha combinado efectos alicantinos y de las pirotecnias del norte

Pirotecnia del Bierzo (Pibierzo) ha debutado este lunes en Alicante en el 37º concurso de mascletàs que se desarrolla en la plaza de los Luceros, y que ha contado con la presencia del cantante alicantino, Funzo, pregonero de las Hogueras 2026. La mascletà de Pibierzo ha durado 5' 41'' en los que se han quemado 137 kilos NEC y donde el pico máximo de decibelios se ha situado en 126,8.

En el disparo se han combinado efectos alicantinos con los propios de las mascletàs del norte. Pibierzo dispara, además, la Palmera de la noche de San Juan y el castillo de fuegos artificiales del 26 de junio en la playa del Postiguet, según ha indicado la concejalía de Fiestas.

"Ha sido una mascletà al estilo de las pirotecnias del norte, pero sin que haya perdido la composición de lo que es tradicional en una mascletà alicantina", ha explicado Pedro Alonso Fernández, responsable de la pirotecnia, después del disparo. La cuarta mascletà del 37 concurso ha comenzado con una fase aérea con repeticiones de trueno en escala y escalera. Todo, combinado con efectos sonoros como silbatos, roncadoras, y torbellinos y serpentinas con trueno. Este comienzo lo han rubricado distintas apoteosis con diferentes efectos, como truenos y serpentinas.

El disparo del cuerpo terrestre ha tenido una clara connotación alicantina. Lo han conformado cinco potentes retenciones con acompañamientos aéreos para dar paso a un doble terremoto -terrestre y aéreo- y hacer un guiño a la fusión de estilos de las pirotecnias del norte con las alicantinas, con distintos golpes mecanizados y otro final hermético, de truenos.