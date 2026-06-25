Pirotecnia Alto Palancia de Castellón cierra el concurso de mascletaes con un triple final

La cremà de las hogueras en la madrugada del 25 de junio marca el inicio del tradicional concurso de Castillos de Fuegos Artificiales en la playa de El Postiguet hasta el día de San Pedro, el 29 de junio.

La novedad de este año es que los disparos se sitúan en la parte central de la playa y a las 00:00 horas del jueves la primera empresa que dispara será Pirotecnia Zaragozana. Le seguirán en los sucesivos días, Pibierzo, Hermanos Ferrández, Alto Palancia y Fuegos Artificiales del Mediterráneo.

Esta nueva ubicación permitirá a las pirotécnicas trabajar con mayor facilidad en el montaje de los disparos por su cercanía al aparcamiento de la playa, desde donde podrán trasladarse los artefactos y estructuras necesarias hasta la arena. El montaje obligará a cortar el paso peatonal en la zona de disparo por las mañanas entre las 6:00 y las 10:00 horas para facilitar la entrada de material. El público podrá seguir los castillos desde la arena, desde la puerta 6 del Postiguet hacia la zona del antiguo Cocó y el Raval Roig. También se habilitará el paseo entre la plaza Puerta del Mar y la pasarela del Muelle 12.

Mascletaes en Luceros

Una mascletà en la Plaza de los Luceros de Alicante | ondacero.es

Pirotecnia de Alto Palancia (Piroalpa) de Altura (Castellón) ha cerrado este miércoles 24 de junio el 37º Concurso de Mascletaes de las Fogueres de Sant Joan de Alicante en la plaza de los Luceros de la ciudad, con un disparo que ha culminado un bombardeo aéreo y un triple final con baterías de trueno y truenos, fase rubricada dos golpes finales de trueno.

A partir de ese momento, los nervios contenidos en los 6 minutos y 25 segundos de duración del disparo "se han desatado" y han obligado a los pirotécnicos de Altura a dar la vuelta de honor al anillo de la plaza, según recoge el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Se trata de la primera vez que Pirotecnia Alto Palancia dispara una 'mascletà' en Alicante en el día de San Juan. El disparo, con 150 kilos NEC, ha alcanzado un pico máximo de 126,3 decibelios.

Al disparo han asistido el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, entre otras autoridades.

La 'mascletà' de este miércoles ha comenzado con una traca valenciana, siguiendo el modelo tradicional, para dar paso a las cuatro primeras secciones aéreas que han ido incrementando paulatinamente en ritmo, duración, intensidad y efectos. Seguidamente, un golpe de volcanada de truenos ha dado paso a la parte terrestre de la 'mascletà' con acompañamiento aéreo.

El numeroso público asistente, que ha abarrotado el perímetro de la plaza de los Luceros, ha notado la potencia de cinco fases que han ido aumentando en cantidades con cinco retenciones terrestres y un acompañamiento de silbatos, serpentinas y truenos de aviso.

Le ha seguido un terremoto, de unos 1.600 metros, distribuido en cinco fases de distintos calibres. A partir de ahí, el bombardeo aéreo con triple final con baterías y truenos digitales. Finalmente, el consistorio ha destacado que se ha "desatado la euforia como colofón pirotécnico" a las Fogueres de 2026.