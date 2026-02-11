Pérez Llorca acusa al Gobierno de "sabotaje" a Alicante por no sufragar el "vertido cero"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado este miércoles al Gobierno central de "castigo" y "sabotaje" a Alicante por no sufragar los 300 millones de euros comprometidos para el proyecto 'vertido cero'.

Esta iniciativa prevé la modernización de las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León de Alicante para conseguir la reutilización de todo el agua a beneficio del sector agrícola, además de urbano no potable para el baldeo y riego de parques y jardines.

Para Pérez Llorca, se trata de "otra mala noticia, la enésima, de un Gobierno de España que creo que de forma intencionada quiere castigar a la huerta de Europa, que es Murcia, Almería y por supuesto la Vega Baja y la provincia de Alicante".

La decisión del Ejecutivo de no sufragar el proyecto ocurre "cuando la Generalitat Valenciana había cumplido su parte del trato, que era preparar el proyecto" y pese a que el Gobierno central había aprobado hace meses un decreto de urgencia y necesidad para la defensa del referido vertido cero.

Sí hay dinero para Marruecos

"Parece ser que ahora no hay dinero para afrontar las inversiones hídricas en la provincia de Alicante, pero sí lo hay para hacer desaladoras y trasvases en Marruecos", ha protestado el jefe del Consell, quien cree que "es más que evidente que estamos hablando de un sabotaje a la provincia de Alicante, que quiero recordar que es la 52 de 52 (en inversiones estatales) por cuarto año consecutivo".

Pérez Llorca ha opinado que la retirada de los fondos por parte del Gobierno central intenta castigar "a la Comunitat Valenciana porque no gobiernan los sanchistas" y ha dicho que el del 'vertido cero' es uno de los "centenares de compromisos que no se cumplen con esta comunidad".

Sobre el acuerdo UE-Mercosur, Pérez Llorca se ha comprometido con la defensa de los intereses de los sectores productivos de la Comunitat y se ha felicitado por la aprobación de las cláusulas de salvaguarda para "reforzar la posición de los productos agrícolas valencianos".

En este sentido, ha abogado por controlar los productos "en origen" para que lleguen al territorio español y europeo cumpliendo los mismos requisitos que a los productores nacionales.

El president de la Generalitat ha hecho estas declaraciones en Alicante donde se ha reunido con la organización agraria Asaja-Alicante ante quien ha defendido la necesidad de agua para la provincia de Alicante y ha denunciado las políticas hídricas que lleva a cabo el Gobierno de España “que quieren castigar de forma intencionada a la huerta de Europa”. Junto con el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, Pérez Lloorca ha abordado con los agricultores la situación que atraviesa el sector y los retos de futuro que afronta, entre otros temas.

La Diputación Provincial también condena el "sabotaje" a Alicante

Por su parte, en un comunicado la vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, Ana Serna, del PP, ha criticado la decisión del Gobierno de España sobre las depuradoras de Orgegia y Rincón de León, incluidas en el proyecto ‘Vertido Cero’, calificándola como “un nuevo desprecio del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la provincia de Alicante”.

“Una vez más, el Ministerio de Transición Ecológica da la espalda a nuestra tierra y sabotea su futuro negando, en este caso a la Generalitat, la ayuda solicitada para financiar con fondos europeos obras que nos permitirían disponer de aguas depuradas de la ciudad de Alicante, un proyecto estratégico tanto para el regadío como para los usos urbanos”.

La también diputada de Ciclo Hídrico ha recordado que este “agravio” se suma “a la larga lista de desprecios que en materia hídrica viene infringiendo Pedro Sánchez a esta provincia, como los continuos recortes ideológicos del trasvase Tajo-Segura o el abandono de la balsa de San Diego, esencial para el trasvase Júcar-Vinalopó.