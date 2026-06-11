Pediatras de Vithas Medimar advierten que la inteligencia artificial no debe sustituir la consulta médica

Si bien la tecnología avanza a gran velocidad, el servicio de Pediatría del Hospital Vithas Medimar advierte que la salud de los menores exige una valoración humana, presencial y especializada. Como indica la Dra. Carolina Sanz, coordinadora médica del área, “hay una seria de razones científicas y asistenciales por las que la inteligencia artífica (IA) nunca podrá reemplazar al médico”.

Por un lado, “el diagnóstico de las patologías infantiles depende mucho de una exploración física completa y detallada. La IA no puede evaluar el tono muscular, la hidratación de la piel ni el ritmo cardíaco real”. En segundo lugar, “la ausencia de contexto en la historia clínica: los algoritmos analizan datos aislados. Los pediatras evaluamos el entorno familiar, el historial del niño y los cambios sutiles en su comportamiento”.

En tercer lugar, supone un “riesgo de sesgos y datos erróneos, pues las herramientas de IA pueden nutrirse de información desactualizada o incorrecta de internet. Esto genera respuestas equivocadas que ponen en peligro la salud del menor”. Hay otra razón fundamental, especifica la doctora, y es la “carencia de empatía y apoyo emocional, una consulta pediátrica ofrece contención y tranquilidad a los padres. Una aplicación no detecta el miedo del niño ni sabe cómo calmarlo durante una prueba”.

Por último, existe el “peligro de la automedicación, los diagnósticos automatizados suelen llevar a la compra de fármacos innecesarios. Esto retrasa el tratamiento correcto y agrava patologías leves”. El Hospital Vithas Medimar recuerda que las herramientas digitales deben ser apoyos para los profesionales, nunca guías de salud para los padres. La salud del niño requiere decisiones médicas basadas en la experiencia clínica directa.