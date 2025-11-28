La UA participa en el desarrollo de tecnologías de robótica espacial para reutilizar y reciclar materiales en órbita

La Universidad de Alicante participa en el proyecto DEXTER (Debris Extraction Tools for Extra-terrestrial Recycling) que tiene como objetivo desarrollar tecnologías de robótica espacial que hagan posible el reciclaje y la reutilización de materiales en órbita, avanzando hacia una verdadera economía circular en el espacio.

Este proyecto está financiado por el European Innovation Council (EIC) Pathfinder Challenges dentro del programa Horizon Europe, reúne a seis instituciones académicas y tecnológicas europeas: Universidad de Cranfield, Universidad de Alicante, SENER Aerospace, Magdrive, Moliri y Vimotek.

En el caso de la UA, el Laboratorio de Robótica Espacial del grupo de investigación Human Robotics (HURO) de la Universidad de Alicante, dirigido por el profesor Jorge Pomares, lidera el desarrollo en robótica. El equipo está formado también por los investigadores José Luís Ramón, Gabriel Jesús García, Celia Redondo y Álvaro Belmonte.

Jorge Pomares explica que DEXTER “aborda uno de los mayores retos actuales del sector aeroespacial, que es la creciente acumulación de desechos en órbita. Se estima que existen más de 36.000 objetos mayores de 10 centímetros orbitando la Tierra, lo que supone un riesgo real para satélites operativos y futuras misiones espaciales”.

De este modo, precisa que el proyecto propone un cambio de paradigma: pasar de eliminar los desechos a aprovecharlos como recursos”. Para ello, según señala, “el consorcio desarrollará tecnologías capaces de extraer, manipular y reciclar materiales directamente en el espacio, transformando componentes metálicos, especialmente el aluminio, en materia prima reutilizable”.

Pomares resalta que “entre las principales innovaciones del proyecto destaca el desarrollo de un conjunto modular de herramientas robóticas capaces de realizar operaciones de corte, soldadura, agarre y manipulación de materiales en órbita”, así como “la creación de un sistema de propulsión recargable que utilizará aluminio reciclado procedente de satélites y cohetes como combustible, reduciendo así la dependencia de recursos terrestres”.

Otra de las novedades de DEXTER es que pretende “definir una arquitectura modular y abierta, que permitirá integrar las herramientas desarrolladas en futuras misiones de mantenimiento, ensamblaje o reciclaje orbital”, apunta Pomares.

El Laboratorio de Robótica Espacial del grupo de investigación Human Robotics (HURO) de se encarga de “diseñar sistemas de control avanzados y soluciones de manipulación autónoma que permitirán a los robots realizar operaciones complejas de desmontaje, agarre y procesamiento de componentes de satélites fuera de servicio”.

En este sentido, el investigador de la UA señala que “estas tecnologías son fundamentales para permitir que, en el futuro, robots autónomos puedan desensamblar y reutilizar estructuras, piezas y materiales de satélites obsoletos o dañados, contribuyendo así a reducir la acumulación de basura espacial en las órbitas terrestres”.

El proyecto se puso oficialmente en marcha el 1 de octubre de 2025 con una reunión de lanzamiento celebrada en las instalaciones de la Universidad de Cranfield, en el Reino Unido. Durante el encuentro, los socios establecieron la hoja de ruta de los 48 meses de trabajo conjunto que abarcarán investigación, desarrollo y validación experimental de las tecnologías propuestas.

Jorge Pomares afirma que DEXTER “combina la experiencia de instituciones líderes en robótica, propulsión eléctrica, ingeniería de materiales y sistemas espaciales, y representa un paso decisivo hacia la creación de una infraestructura europea para el reciclaje y la reutilización de satélites” y que “aspira a sentar las bases de una futura industria europea de reciclaje orbital, reducir el impacto medioambiental de las actividades espaciales y posicionar a Europa como referente mundial en tecnologías de economía circular en el espacio”.