Ordenan repetir el juicio que condenó a dos personas por matar y descuartizar a un hombre en Alicante

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha anulado la sentencia y ordenado celebrar un nuevo juicio con un jurado popular contra una pareja acusada de matar, descuartizar y quemar el cadáver del hombre con el que convivía en un barrio de la zona norte de Alicante.

Ambos fueron condenados por un delito de homicidio y otro de estafa a sendas penas de 13 años y nueve meses de prisión, en sentencia dictada el pasado 29 de junio por la Audiencia de Alicante.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV ha estimado los recursos de apelación presentados por las defensas de los condenados, declara la nulidad de la sentencia y ordena celebrar un nuevo juicio oral con un jurado popular y un magistrado/a presidente diferente.

La Sala considera que concurre un quebrantamiento procesal por falta de motivación del veredicto emitido por el jurado, ya que el acta de la votación "no logra responder todas las cuestiones que se planteaban en el objeto del veredicto".

"Así, se obvian, por ejemplo, los temas relativos a la autoría y culpabilidad, sin que la sucinta e implícita explicación que pueda surgir de aquella respuesta general consiga, más allá de los criterios experienciales que parecen conducir a una muerte homicida, identificar la concreta intervención en su causación de los hoy recurrentes", precisan los magistrados.

Según la sentencia de apelación, ante esa tesitura, el veredicto debió devolverse al jurado.

Los hechos juzgados

Los hechos objeto de juicio se remontan al mes de junio de 2024, cuando aparecieron los primeros restos del cuerpo de la víctima abandonados en una partida rural de Alicante.

La Fiscalía sostenía en su escrito de acusación que los dos encausados mataron al dueño de la vivienda con la intención de quedarse con el uso del inmueble y con su pensión, y que, después de darle muerte, descuartizaron el cadáver y le prendieron fuego para eliminar pruebas.

De igual modo, la acusación pública señalaba que la Policía pudo identificar al fallecido a partir de las huellas dactilares, lo que permitió desarrollar la investigación hasta dar con los dos encausados: la mujer que convivía con la víctima, tras entablar una relación de amistad con él y haberse dedicado a su cuidado, y la pareja de ella, que también acudía con frecuencia a la vivienda.

El ministerio público solicitaba una condena de 17 años de prisión para cada uno de ellos como autores de un delito de homicidio.

No obstante, las defensas rechazaron la versión de la Fiscalía y sostuvieron que el hombre murió por un posible infarto, probablemente provocado por un golpe de calor, sin que existiesen pruebas definitivas sobre las causas de su fallecimiento.