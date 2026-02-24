La oposición municipal de Alicante no se cree que la cooperativa del edificio Les Naus pudiera actuar "a sus anchas"

Los partidos de izquierda en el Ayuntamiento de Alicante han pedido de nuevo la dimisión del alcalde, Luis Barcala, tras conocer los nuevos detalles sobre el escándalo de la promoción de viviendas de 'Les Naus', facilitados por la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda. Tanto la portavoz socialista, Ana Barceló, como el de Compromís, Rafa Mas, consideran al alcalde responsable político de este asuntos.

"Este escándalo se está convirtiendo en un auténtico tsunami que tiene el epicentro en este Ayuntamiento", ha afirmado la socialista Barceló tras la rueda de prensa que el equipo de gobierno ha realizado este martes y en la que han aportado nuevos datos respecto a las pesquisas.

"No se puede presentar como un mero espectador o un comentarista, y mucho menos como víctima", ha sentenciado en referencia a Luis Barcala la portavoz del PSPV-PSOE, para quien "es imposible que la cooperativa haya funcionado sin ningún control, campando a sus anchas".

También ha puesto sobre la mesa la falta de medidas previas en la adjudicación de las viviendas, "empezando por el pliego de condiciones" con el que se adjudicó el terreno público y la construcción de la urbanización.

Para la izquierda, Barcala es responsable político de la trama

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha considerado al alcalde "el responsable político de esta trama corrupta que está tramando con nuestro suelo" y, al igual que el PSOE, ha expresado su desconfianza en la investigación que ha llevado a cabo el equipo de gobierno popular para conseguir todos los datos requeridos por el juzgado que está investigando la causa.

"No cotejaron el padrón dos días después de que saltara el escándalo cuando se lo pedimos", ha puesto como ejemplo Mas, quien ha lamentado también que el ayuntamiento hiciera público por adelantado que la policía local iba a personarse en el residencial para hacer las pesquisas oportunas ya que cree que esto pudo provocar que a los adjudicatarios "les diera tiempo a hacer las mudanzas".

La oposición también duda de las consecuencias para aquellos funcionarios implicados en la trama: "¿Por qué no apartan a (la ya exdirectora general municipal María) Pérez-Hickman de Contratación?", ha cuestionado el portavoz de Compromís.

"¿Qué pasa con el arquitecto que está dentro de la mesa de contratación y seguimiento del Plan Vive?", se ha preguntado Barceló, en referencia a Francisco Nieto, funcionario municipal investigado por su papel en la supuesta trama.